Швейцарский суд разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать $1,3 млрд с «Газпрома»

Федеральный суд Швейцарии поддержал решение арбитража, которое обязывает российскую компанию «Газпром» (MOEX: GAZP) выплатить $1,37 млрд украинской государственной компании «Нафтогаз». Об этом сообщает Global Arbitration Review.

Суд в Швейцарии также признал несостоятельными жалобы «Газпрома» на арбитражное решение о взыскании при Международной торговой палате. Российская компания ссылалась на небеспристрастность арбитров, неподсудность спора швейцарскому арбитражу и невозможность компании отвечать за действия государства.

В 2019 году компании заключили контракт, рассчитанный на пять лет. Он предполагал транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. В мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора. «Нафтогаз» подал иск в Международный арбитражный суд к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита.

