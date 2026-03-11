Бренд выехал из кризиса

У одного из крупнейших российских производителей велосипедов — Forward — сменился собственник. Компанию мог консолидировать китайский предприниматель Лян Цзяньсюн: ему перешли права на бренд. Он контролирует группу Trinity, выпускающую велосипеды Trinx. Стоимость российского бизнеса Forward могла превысить 1 млрд руб. Но конкурировать с зарубежными производителями российским игрокам сложно.

Гонконгская Befortune Trading стала основным владельцем пермского ООО «Спэйс», которому принадлежит бренд велосипедов Forward, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Компания получила 67% долей, которые ранее контролировал Максим Флигель. Предприниматель сообщил “Ъ”, что сделка совершена на основании внутренних решений в соответствии со стратегией развития компании. Подробностей соглашения он не привел. В Forward на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Единственный акционер Befortune Trading — Лян Цзяньсюн, следует из гонконгского корпоративного реестра. Он с 2014 года владел 33% в «Спэйс», которые сохраняет до сих пор. Оперативно связаться с бизнесменом не удалось.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость всего российского бизнеса Forward могла составить не менее 1 млрд руб.

Forward работает на рынке более 20 лет. Это один из крупнейших и одновременно немногих производителей велосипедов в России. Объем собственного производства за пять лет компания ранее оценивала в 3 млн штук. Ее мощности находятся в Пермском крае. Производственный комплекс занимает 7 га. Здесь работают два конвейера, на которых можно собирать 3 тыс. велосипедов в день. Штат ранее оценивался в 450 человек. Сейчас деятельность предприятия может быть ограничена. Социальные сети Forward не обновляются с 2023 года, собеседники “Ъ” на велосипедном рынке говорят о наличии у компании проблем. Но в рознице модели Forward представлены.

Лян Цзяньсюн — глава совета директоров китайских Guangzhou Leonis Machinery Co. и группы Trinity, которые выпускают велосипеды под собственным брендом Trinx, а также занимаются сборкой моделей под сторонними марками по контракту. Компания может выпускать 2 млн велосипедов Trinx в год, собственная сеть включает 2 тыс. магазинов в Китае. Имеет совместные предприятия в других странах. Для России, следует из данных Росаккредитации, Guangzhou Leonis выпускает велосипеды Forward, Format, Outleap, Trinx. В Trinity на запрос “Ъ” не ответили.

Сейчас импорт формирует основной объем велосипедов на российском рынке. Согласно ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в октябре—декабре 2025 года объем зарубежных поставок вырос на 32,2% год к году. Такая продукция обеспечила 62% продаж по итогам всего года.

Производство внутри страны при этом остается стабильным и по итогам всего 2025 года составило 474,2 тыс. штук, по данным Росстата.

Собеседники “Ъ” на велосипедном рынке ранее рассказывали, что часть этой продукции — нелегальный ввоз из-за рубежа, в первую очередь из Китая, основного поставщика продукции на российский рынок.

В сети «Кант» и CityCycle ранее отмечали, что в целом спрос на велосипеды в России снижается со второй половины прошлого года за счет общего сокращения покупательной способности населения. Хотя в ГК «Веломоторс» (бренд Stels) говорят, что спрос на российские дорожные велосипеды в прошлом году увеличился на 10%. Речь о бюджетных моделях за 12–25 тыс. руб.

Рост рынка, по мнению представителя «Веломоторс», может быть связан в том числе с расширением зарубежного предложения. Производство велосипедов внутри страны традиционно тормозят постоянные нарушения цепочек поставок сырья и комплектующих. Согласно ЦРПТ, средняя стоимость велосипеда без двигателя в России в 2025 году составила 21,4 тыс. руб., с двигателем — 60,1 тыс. руб., детского — 7,4 тыс. руб. Категории сформировали 60%, 38% и 1,5% продаж соответственно. Лидером по спросу на велосипеды выступает Южный федеральный округ.

