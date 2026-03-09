Огонь и пепел Ирана

Совет экспертов Ирана избрал новым лидером Исламской Республики сына ее предыдущего руководителя Али Хаменеи, убитого в ходе операции США и Израиля. Выбор Моджтабы Хаменеи, известного жесткой позицией по отношению к Западу, стал сигналом решимости иранской верхушки сохранить режим. Наращивание ударов по военной и гражданской инфраструктуре Ирана пока не привело к качественным переменам в пользу США и Израиля. Для согласования дальнейших действий на переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 10 марта должны были отправиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако в последний момент их визит был отменен.

Пожар на нефтехранилище в Тегеране (8 марта 2026 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Пожар на нефтехранилище в Тегеране (8 марта 2026 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Аятолла, сын аятоллы

Интрига вокруг нового верховного лидера Ирана разрешилась 9 марта. Совет экспертов, состоящий из 88 богословов, распространил заявление о назначении «третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран» 56-летнего Сейеда Моджтабы Хаменеи — сына покойного аятоллы.

Церемония присяги новому лидеру прошла в тот же день, первое громкое заявление о решимости укрепить систему власти в Иране под руководством Хаменеи-младшего сделал Корпус стражей исламской революции (КСИР). «КСИР готов к полному повиновению и самопожертвованию во исполнение божественных повелений его высокопреосвященства аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи»,— отметили в руководстве КСИР, добавив, что «движение исламской системы не останавливается, революция и исламская система не зависят от отдельных людей».

Приветствуя нового верховного лидера, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его избрание отражает волю иранского народа к укреплению национального единства.

Одним из первых мировых лидеров нового главу Исламской Республики поздравил Владимир Путин. «Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний»,— говорится в телеграмме президента РФ, пожелавшего Моджтабе Хаменеи «успехов в решении непростых задач, крепкого здоровья и силы духа».

До своего избрания новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи не входил в круг наиболее заметных богословов Исламской Республики, находясь в тени своего отца. При этом он зарекомендовал себя сторонником консервативных взглядов — даже более радикальных, чем взгляды его отца.

Назначение Моджтабы Хаменеи на должность главы государства выявило стремление иранского духовенства и силовиков связать сохранение прежней системы власти с именем Хаменеи и не только не допустить либерализации режима, но и пойти по пути дальнейшего закручивания гаек.

Отмечая завершение транзита власти в Иране, руководство КСИР отрапортовало 9 марта о 30-й волне ударов по американским и израильским целям в регионе с использованием стратегических БПЛА и новейших ракет «Хорремшахр», «Фаттах», «Хейбар», отрапортовав о «стопроцентном успехе» операции «Правдивое обещание 4».

По сообщению КСИР, за день до избрания нового лидера Ирана один из самых авторитетных шиитских деятелей аятолла Систани, лидер шиитов Ирака, якобы издал фетву о коллективном джихаде для защиты исламской революции в Иране. Фетва Систани, если она была провозглашена, предписывает правоверным шиитам по всему миру вступить в священную войну против США и Израиля.

Официальное заявление лидера иракских шиитов так и не было обнародовано, однако 8 марта поддерживающие Иран радикальные группировки в соседнем государстве, которые входят в объединение «Исламское сопротивление Ирака», сообщили о проведении за одни сутки более 20 боевых операций против американских баз как в самом Ираке, так и за его пределами.

«Цены очень быстро упадут»

Избрание нового лидера Ирана вызвало негативную реакцию президента Трампа, который заранее предупредил, что его правление может оказаться недолгим. «Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы бы хотели убедиться, что нам не придется наведываться в Иран каждые десять лет»,— заявил Дональд Трамп телеканалу ABC.

Несмотря на то что это признание американского лидера было сделано 8 марта, то есть еще до голосования в Совете экспертов, очевидно, что замена убитого аятоллы Хаменеи на его еще более решительного сына явно не устроит Вашингтон.

В интервью изданию Axios Трамп подтвердил, что по-прежнему ждет от Ирана «безоговорочной капитуляции», и разъяснил, как он это себе представляет. «Безоговорочная капитуляция может быть, когда иранская сторона о ней объявит. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться»,— отметил президент США.

Рассуждая о цене вопроса, Трамп заявил, что его не беспокоит рост мировых нефтяных цен и цен на бензин в США.

«Меня это не волнует. Цены очень быстро упадут, когда все это закончится, а если и вырастут, то вырастут, но эта операция гораздо важнее, чем небольшое повышение цен на бензин»,— заявил президент США в интервью агентству Reuters.

Однако на фоне дестабилизации мирового нефтяного рынка и повышения стоимости топлива в Америке никаких признаков «безоговорочной капитуляции» Ирана, как ее понимает Трамп, не просматривается. Нарастающая интенсивность американских и израильских ударов по военным и гражданским объектам пока не привела к качественному сдвигу в военной операции.

При этом попытки подключить к ней союзников США в регионе и использовать подразделения иракских курдов для проведения сухопутной операции против Ирана оказались безрезультатными. «Мы никогда не будем участвовать в эскалации конфликта или военных действиях»,— заявил лидер Иракского Курдистана Нечирван Барзани. В свою очередь, страны Персидского залива опасаются, что в случае провала операции по смене режима в Иране они обретут запрограммированный конфликт с Тегераном на многие годы и десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На этом фоне все более очевидны разногласия между США и Израилем. Их проявлением стало недовольство Вашингтона нанесенными 7 марта масштабными израильскими ударами по объектам топливной инфраструктуры Ирана, включая нефтехранилище в Тегеране. Вслед за картиной апокалиптического пожара иранская столица «почернела» от рассеянных в воздухе частичек пепла, что создало угрозу экологической катастрофы.

Министр энергетики США Крис Райт поспешил дистанцироваться от этих ударов, которые уже привели к взрывному росту цен на нефть. Даже известный непримиримым отношением к Ирану сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) попросил Израиль проявлять сдержанность. «Наша цель — освободить иранский народ так, чтобы не лишить его шансов начать новую и лучшую жизнь, когда этот режим рухнет»,— заявил сенатор.

В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже дал понять, что готов продолжать не согласованные с Вашингтоном действия против Ирана.

«У нас есть сюрпризы, способные пошатнуть режим. Мы создаем условия, которые позволят иранскому народу самому определить свое будущее»,— заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.

Для согласования дальнейших действий против Ирана на переговоры с Биньямином Нетаньяху 10 марта должны были отправиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Однако накануне поездки 12-й канал израильского телевидения, не объясняя причин, сообщил о том, что их визит отменен.

Сергей Строкань