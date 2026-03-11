Сурков: не располагаю информацией о моем отъезде из России
Владислав Сурков опроверг свой отъезд из России
Бывший помощник президента Владислав Сурков в шуточной форме опроверг сообщения о своем отъезде из России. В ответ на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова господин Сурков сказал: «Я не располагаю информацией о моем отъезде из России».
Владислав Сурков
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
11 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что у Кремля нет информации об отъезде экс-помощника главы государства из страны. «Мы такой информацией не располагаем. И что значит "покинул"? Улетел куда-то? Мы этого не знаем»,— сказал господин Песков.
9 марта военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в Telegram, что Владислав Сурков «экстренно покинул» Россию. При этом военкор отметил, что «информация неподтвержденная». Сообщалось, что, возможно, экс-помощника президента выехал в страну, с которой нет прямого договора об экстрадиции — предположительно, ОАЭ или государства Латинской Америки.