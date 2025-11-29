Главные новости за 24 – 29 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Подрядчик астраханской ОЭЗ «Лотос» - ООО «Нагваль Стройтех» - не получил 187 млн руб. за работы из-за того, что обманул заказчика. Также компания сорвала сроки работ, контракт на 2 млрд руб. с ней разорван.

Астраханский минпром намерен расторгнуть соглашение на 10 млрд руб. с дочкой «Татнефти». Ведомство уже подало иск в суд. Дочерняя компания «ГБС-Лотос» должна была к 2024 году построить в Астраханской области завод по производству кормового белка из природного газа. Однако в этом году стало известно, что «Татнефть» перенесла проект в Альметьевск Республики Татарстан, там уже запущено производство. До того, как минпром подал иск, «ГБС-Лотос» решило самоликвидироваться.

Гордума Волгограда отстояла у ФАС право на похоронные контракты с ритуальным предприятием «Память», которое на протяжении долгого времени обвиняют в монополии. Агентство не раз было участником скандалов из-за своего «эксклюзивного» права на эксплуатацию кладбищ с 2002 года. Несмотря на то, что контракты с городом суд ранее признал ничтожными, чиновники снова отдали кладбища в ведение «Памяти».

Мэрию Астрахани обязали закрыть долг в 70 млн руб. перед компанией, ремонтировавшей Милицейский мост через Царев. Спор возник из-за контракта стоимостью 360 млн руб., заключенного между управлением капстроительства городской администрации и «Астраханским Автомостом» в мае 2019 года.

Структура мэрии Волгограда ООО «Концессии теплоснабжения» не взыскала с города 64 млн руб. за неучтенное тепло. Общество обжалует решение арбитражного суда который взыскал с городской администрации лишь 22 млн руб. за неустановленные в муниципальных квартирах счетчики.

В Астрахани МУП «Горэлектросеть» закроют в 2026 году. Объекты электросетевого хозяйства безвозмездно переданы ПАО «Россети Юг», которое будет выполнять функции системообразующей сети в облцентре до конца 2029 года. Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев убежден, что в Астрахани скоро не останется ни одного муниципального предприятия.

Астраханские порты диверсифицировали грузы и снизили зависимость от зерна. За 10 месяцев 2025 года общий грузооборот портов Астрахань и Оля превысил 4 млн тонн.

Ирак и Афганистан рассматривают присоединение к МТК «Север-Юг» и сотрудничество с Астраханью.

Компания из Петербурга «Стройпроект» спроектирует мост на острова Сарпинский и Голодный в Волгограде к июлю 2028 года. Облкомдортранс и подрядчик уже подписали контракт стоимостью 465,3 млн руб. Само строительство обойдется примерно в 22 млрд руб.

Запуск железнодорожных паромов на Каспии утроит грузооборот МТК «Север-Юг».

В Астрахани к 2026 году откроют новый университет морского профиля.

Следствие возбудило дело после ДТП на Тепличной в Пензе с пятью пострадавшими пассажирами автобуса.

Строительство Восточного обхода Астрахани надеются завершить в начале 2027 года. Трассу строят с 2000-х годов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заподозрил депутатов в связях с нелегальными рынками. На незаконную торговлю ему пожаловались местные жители.

Двое саратовцев отправятся в колонию за убийство по найму спустя 30 лет. В июне 1997 года трое местных жителей сговорились убить своего знакомого за за $1,5 тыс. Один из обвиняемых до суда не дожил.

Власти Саратова хотят, чтобы горожане активнее спонсировали благоустройство. Чиновники поддерживают горожан, которые вкладываются в городские проекты.

В Саратовской области на сбалансированность бюджетов районов дополнительно выделили почти 479 млн руб. Финансовую помощь получат еще 17 муниципалитетов.

В перечень опорных населенных пунктов Саратовской области вошли 154 территории. Там предстоит модернизировать социальную сферу.

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» попрощался с американским разыгрывающим Алексом Хэмилтоном. Он оказался неэффективным.

В Саратове на расселение аварийного дома на ул. Крымской, 3 выделят 87 млн руб.

Саратов купит 16 новых трамваев на 2,8 млрд руб.

В Саратовской области повысят стоимость патента для пополнения бюджетов. Сейчас налог фактически списывается, что приводит к недополучению доходов местными бюджетами.

В Саратовской области планируют повысить возраст мам, которые могут получить пособие на второго ребенка. Разница в возрасте оказалась невелика.

В Саратовской области медикам будут доплачивать за выявление рака.

У ЗАГСа на Минской в Пензе хотят сделать стоянку для кортежей. В рамках проекта необходимо предусмотреть ремонт всех помещений ЗАГСа.

В Астраханской области усилят контроль за перевозкой скота через границу.

В Волгоградской области стартовал первый этап расселения из аварийного фонда. Жители 18 таких домов в ближайшие годы получат новые квартиры.

В Саратове депутаты хотят изъять ДК «Рубин» у Станислава Невейницына. Единороссы считают, что приватизацию провели под благовидным предлогом.

В Саратовской области во время COVID-19 выпускали неподготовленных медиков. Руководители средних профучреждений признали, что дистанционное обучение было некачественным.

В Волгограде расследуют убийство бабушки Прохора Шаляпина, совершенное почти 30 лет назад. К делу приступили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина в связи с озвученной в эфире федерального телеканала информацией об убийстве двух женщин в Волгограде, которое произошло в 1996 году.

На суде по делу Максима Шихалова в Саратове заявлено о выдумках следствия. По мнению защитника, следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Этери Ковыга нарушила ряд уголовно-процессуальных норм. В частности, как считает госпожа Шилова, в постановлении следователя не указано решение об отмене меры пресечения в связи с прекращением уголовного преследования, не заявлены и права на реабилитацию Шихалова.

Реконструкцию трамвайного маршрута №8 в Саратове продлили до июня 2026 года.

Пензенская область попала на 34-е место в рейтинге по занятости в бизнесе.

Нина Шевченко