В Астраханской области усилят контроль за перевозкой скота через границу

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил усилить контроль за перемещением скота через границу и создать карантинные помещения в нескольких районах области для временного содержания задержанных животных. Соответствующее указание он дал на заседании Совета по пограничной политике.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на один случай незаконного перемещения скота в 2025 году, проблема остается актуальной из-за риска завоза инфекций из соседних регионов. Представитель Россельхознадзора Жан Бакугинов сообщил, что что за год совместно с ГИБДД проведено 36 рейдов. В ходе проверок выявили 43 транспортных средства, перевозивших 903 головы крупного и 1065 голов мелкого рогатого скота без необходимых документов.

Юрий Липчинский из Погрануправления добавил, что удалось предотвратить попытку перегонки животных через границу. Он отметил, что наблюдается положительная динамика добровольного отказа граждан от таких нарушений.

Также на заседании рассмотрели реконструкцию пункта пропуска «Караузек», важного для региона из-за роста грузопотока по коридору «Север – Юг». Представитель Росгранстроя Илья Тавказахов отчитался о ходе работ и сроках завершения. Свои комментарии также представили Сергей Ермарченко из погрануправления и глава Астраханской таможни Андрей Онипко. Губернатор поручил ускорить модернизацию и рассмотреть установку передвижных досмотровых комплексов. Господин Бабушкин поручил региональному минтрансу подготовить предложения по расширению зоны подъезда и стоянки для автомобилей.

Нина Шевченко