Реконструкцию трамвайного маршрута №8 в Саратове продлили до июня 2026 года

Сроки реконструкции трамвайного маршрута № 8 в Саратове продлены до 31 мая 2026 года. Такое решение вынес Арбитражный суд региона по спору между московским подрядчиком ООО «ТрансТоннельСтрой» (ТСТ) и заказчиком ООО «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ).

В ноябре 2024 года губернатор Роман Бусаргин раскритиковал подрядчика ООО «СП ТрансТоннельСтрой» за медленные темпы работ и нехватку рабочих. Хотя движение по маршруту № 8 было запущено в тестовом режиме 1 мая, работы продолжались до сентября 2025 года. Помимо реконструкции маршрута № 8, «ТрансТоннельСтрой» также работал над маршрутами № 6 и № 3.

В начале октября глава региона сообщил, что подрядчик так и не завершил работы на маршрутах №6 и №8. На маршруте № 8 не были обустроены пересечения с автомобильными дорогами. Аналогичная ситуация была и на маршруте № 6. Подрядчик обязался завершить работы до конца месяца.

Также в октябре «ТСТ» оспаривал отказ СГЭТ от контракта на реконструкцию трамвайного маршрута № 8. Подрядчик попросил суд заморозить выплаты по банковским гарантиям на 1,05 млрд руб.

В суде подрядная организация утверждала, что работы по реконструкции маршрута практически завершены, а требования СГЭТ незаконны. Контракт, подписанный в июле 2023 года и изначально оцененный в 2,3 млрд руб., к февралю 2025 года подорожал до 3,2 млрд руб. Проект сопровождался уголовными делами о нецелевом использовании бюджетных средств на сумму свыше 21 млн руб. и злоупотреблениях в областном правительстве: зампреда регионального правительства и министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева обвинили в сокрытии срывов сроков по контрактам. Также, по версии следствия, он не учел необходимые изменения в проектно-сметной документации, что привело к дополнительным расходам и увеличению сроков реконструкции.

Тем не менее в результате спора сторонам удалось прийти к мировому соглашению, в рамках которого СГЭТ отказался от претензий на 1 млрд руб. по банковским гарантиям.

Нина Шевченко