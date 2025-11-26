Счет без счетчиков

Структура мэрии Волгограда ООО «Концессии теплоснабжения» обжалует решение арбитражного суда который взыскал с городской администрации лишь 22 млн руб. вместо требуемых 64 млн руб. долга за горячую воду. Суд уменьшил сумму так как компания включила в расчет аварийные дома и квартиры где счетчики уже стояли а также завысила число жильцов. Часть требований оказалась просрочена. Апелляционный суд пока не рассмотрел жалобу потому что компания не уплатила пошлину и не разослала копии заявления другим сторонам дела.

Арбитражный суд в Волгограде рассмотрел спор мэрии с дочерней структурой о плате за тепло

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Арбитражный суд в Волгограде рассмотрел спор мэрии с дочерней структурой о плате за тепло

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

ООО «Концессии теплоснабжения» оспаривает решение Арбитражного суда Волгоградской области, по которому с мэрии Волгограда взыскано только 22 млн из 64 млн руб. за применение повышающего коэффициента к нормативам потребления горячей воды. В настоящее время Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без движения, поскольку общество не уплатило госпошлину и не направило копии заявления другим участникам спора.

ООО «Концессии теплоснабжениязарегистрировано в 2016 году и выступает главной теплоснабжающей организацией Волгограда. Численность сотрудников снизилась с почти 2,6 тыс. человек в 2020 году до чуть менее 2,2 тыс. в 2024. В 2024 году выручка составила 8,63 млрд руб., однако компания показала убыток в 565 млн руб.Компанию с сентября 2023 года возглавляет Михаил Гущин. В минувшем августе он стал фигурантом уголовного дела об игнорировании решения суда (ч. 3 ст. 315 УК РФ). Следствие проверяет строительство циркуляционного водопровода к дому по улице Одоевского. «Концессии» якобы так и не провели необходимые работы вопреки предупреждениям и штрафам за неисполнение решения суда, предполагают в органах.

Единственным владельцем «Концессий теплоснабжения» выступает ООО «Объединенные коммунальные концессии» (ОКК). компания зарегистрирована в Москве в 2017 году, сегодня 1% в уставном капитале принадлежит МУП «Волгоградское Коммунальное Хозяйство» администрации Волгограда, еще 99% — ООО «Региональный ресурсный центр». Юрлицо также зарегистрировано в Волгограде и принадлежит АО «Информационно-вычеслительный центр жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Волгограда» («ИВЦ ЖКХ и ТЭК»). Сергей Торбин возглавил АО в июле 2024 года. В 2024 году выручка АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» достигла 400,8 млн руб., увеличившись на 4,8 % по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла на 93,1 % до 62,9 млн руб. Тогда же, в 2024 году акции компании приобрела мэрия Волгограда.

Разбирательство по спору о счетчиках началось в апреле 2024 года по иску «Концессий теплоснабжения» сразу к четырем муниципальным структурам: МКУ «Служба по обеспечению реализации жилищной политики», департаментам муниципального имущества и по жилищным и социальным вопросам, а также к администрации Волгограда. Однако надлежащим ответчиком суд признал только мэрию, поскольку именно она управляет муниципальным имуществом.

Оператор требовал взыскать с чиновников задолженность 64,4 млн руб. за период с января 2021 года по февраль 2024-го. Основанием для начислений послужило то, что мэрия не установила счетчики горячей воды в муниципальных квартирах многоквартирных домов по ряду адресов, точное количество в акте суда первой инстанции не указано. Отсутствие приборов учета (ИПУ) обязывало администрацию оплачивать потребление с применением повышающего коэффициента 1,5.

С доводами истца относительно обязанности муниципалитета оснащать принадлежащие ему помещения счетчиками и допустимости повышающего коэффициента суд согласился. Однако в расчетах «Концессий» он выявил недочеты. Общество включило в документацию дома, по которым у сторон возникли разногласия. Так, компания насчитала задолженность за услуги по ул. Жолудева, 18 и ул. Алексеевская, 1/6, хотя еще в 2016-2017 годах дома были признаны аварийными. Суд указал, что начислять коэффициент на них нельзя.

Также в свой расчет «Концессии теплоснабжения» внесли одну из квартир в доме №47а на ул. Куйбышева. Суд установил, что вопреки заявлениям истца, счетчик там был установлен.

Кроме того, суд указал, что по пяти адресам (улицы Автотранспортная, 79; Турбинная, 186; Елецкая, 18; Академика Павлова, 8 и Жолудева, 6) «Концессии теплоснабжения» неверно произвели расчет, завысив количество жильцов в квартирах.

В ходе спора суд частично поддержал позицию администрации Волгограда о пропуске срока исковой давности. Так, требования за январь-июль 2021 года были признаны погашенными.

В своем решении суд принял за основу контррасчет мэрии. Согласно представленной документации, задолженность за период с сентября 2021 по февраль 2024 годов составила 21,5 млн руб. С учетом августа 2021 года, по которому срок давности не истек, итоговая сумма к взысканию определена в размере 22,15 млн руб. В результате иск «Концессий теплоснабжения» удовлетворен лишь частично. Теперь законность решения предстоит проверить апелляционному суду.

Нина Шевченко