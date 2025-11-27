Белок не усвоился

Суд в Астрахани по иску регионального минпрома запретил ликвидировать дочку «Татнефти» — ООО «ГБС-Лотос» — до разбирательства по существу. Компания, получив в 2021 году статус резидента особой экономической зоны «Лотос», обязалась построить завод по производству микробного белка (гаприна) с инвестициями 10 млрд руб., но к сроку проект не реализовала. При этом «Татнефть» уже запустила аналогичное производство в Альметьевске Республики Татарстан, а астраханский резидент подал заявление на самоликвидацию. Минпром требует расторгнуть соглашение и взыскать 5 млн руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татнефть решила производить гаприн не в Астраханской области, а в Татарстане

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Коммерсантъ Татнефть решила производить гаприн не в Астраханской области, а в Татарстане

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области запретил на время разбирательства ликвидировать ООО «ГБС-Лотос», которое является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Обеспечительные меры были приняты по ходатайству регионального минпрома.

ООО «ГБС-Лотос» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности компании — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. По данным за 2024 год, юрлицо не имеет выручки, а убытки составили 191 тыс. руб. «ГБС-Лотос» учреждает московское ООО «Гипробиосинтез», занимающиеся научными исследованиями и разработками в области биотехнологии. Оба предприятия возглавляет Павел Нюньков. В свою очередь, «Гипробиосинтез» принадлежит московскому АО «Аргумент» и ПАО «Татнефть» из Республики Татарстан (20% доли — 30 млн руб.).

В декабре 2021 года астраханский минпром выдал ООО «ГБС-Лотос» свидетельство резидента ОЭЗ «Лотос». По соглашению компания обязалась построить завод по производству микробного белка (гаприн) из природного газа. Инвестиции в проект предполагались в размере 10 млрд руб. Проект был направлен на решение дефицита кормовых белковых добавок в России. В ОЭЗ отмечали, что он важен для производства сбалансированных кормов и повышения продуктивности сельского хозяйства. В пресс-службе «Лотоса» сообщили, что инициатор проекта «Гипробиосинтез» обладает собственными разработками и опытом работы с ведущими российскими микробиологами. В Москве к 2022 году уже начал работу опытно-технологический комплекс полного цикла.

В астраханской особой экономической зоне дочерняя компания «Татнефти» намеривалась производить 21 тыс. тонн белково-витаминных концентратов для сельскохозяйственных кормов и 10 тыс. тонн белковых концентратов для пищевой промышленности. Предполагалось, что проект создаст не менее 65 новых рабочих мест, а запуск первой очереди производства планировали на 2024 год.

Завод не был построен в срок, и региональное министерство подало иск к «ГБС-Лотос» 25 ноября. Ведомство требует расторгнуть соглашение и взыскать штраф с резидента в размере 5 млн руб. В заявлении также указано, что ООО «ГБС-Лотос» обратилось в налоговый орган 6 августа 2025 года с целью самоликвидации, регистрация была завершена 13 августа. В министерстве опасаются, что исключение компании из реестра затруднит взыскание штрафа, сказано в акте суда.

Теперь ООО «ГБС-Лотос» не сможет завершить ликвидацию до вступления в законную силу решения суда. Предварительное судебное заседание назначено на 13 января 2026 года. Компания закроется в августе.

Тем временем, в мае 2025 года, бенефициар «Татнефть» запустил производство кормового белка (гаприна) из природного газа в Альметьевском районе Татарстана. Проект, реализуемый дочкой нефтяной компании ООО «ТН-Биопротеин» (правообладатель и лицензиар технологии тоже «Гипробиосинтез»), направлен на обеспечение агропромышленного комплекса необходимыми кормовыми добавками с биопротеином. На первом этапе создано 70 рабочих мест. Директор «ТН-Биопротеин» Ригель Хакимов сообщал, что на опытно-промышленной стадии объем продукта не превышает 1 тыс. тонн в год. Также он заявил о планах спроектировать крупнотоннажное производство, мощностью более 30 тыс. тонн ежегодной продукции.

Нина Шевченко