В Саратовской области во время COVID-19 выпускали неподготовленных медиков

В Саратовском регионе в пандемию студенты учреждений среднего профобразования были вынуждены переходить на дистанционное обучение. На совещании в областной думе, посвященном новым законодательным нормам в здравоохранении, руководители учреждений признали, что такое обучение было некачественным.

Федеральный закон от 28.02.2025 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с 1 марта 2026 года, вносит существенные изменения в систему подготовки медицинских кадров.

Председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов («ЕР») уверен, что это не просто очередной документ, а фундаментальные изменения, которые затронут все без исключения аспекты медицинского образования: от поступления в высшее учебное заведение до полноценного становления молодых специалистов. Основные новеллы касаются запрета дистанционного обучения, ужесточаются требования к образовательным учреждениям, организациям, вводится система обязательного наставничества и существенно пересматривается система целевого обучения. По мнению парламентария, эти изменения требуют тщательной подготовки со стороны образовательных учреждений и медицинских организаций.

Руководство саратовского медуниверситета и учреждений среднего профессионального образования единодушно признали, что отмена дистанционного обучения — великое благо и долгожданная законодательная инициатива.

Директор Саратовского областного базового медколледжа Игорь Морозов поддержал эти изменения в законодательство и полностью согласился с позицией ректора медицинского университета, потому что «дистанционное образование — это катастрофа». То, что студентов обучали таким образом в ковидное время, — было вынужденной мерой.

«Мы выпускали, нужно признать честно, необразованных специалистов за счет этого дистанционного образования. Слава Богу, что этот закон приняли»,— порадовался директор учреждения.

Татьяна Смирнова