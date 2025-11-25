Главе СКР доложат о совершенном в 1996 году убийстве двух жительниц Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов выполнит поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина в связи с озвученной в эфире федерального телеканала информацией об убийстве двух женщин в Волгограде, которое произошло в 1996 году. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным федерального телеканала, граждане выразили несогласие с результатами выяснения обстоятельств убийства двух женщин в Волгограде. Отмечалось, что в феврале 1996 года в квартире одного из домов областного центра нашли мертвых 60-летнюю женщину и ее 35-летнюю дочь. На телах выявили множество ран. Из квартиры, в которой проживали погибшие, исчезла крупная сумма денег.

Подозреваемого в убийстве правоохранительные органы задержали лишь в 2020 году. Им оказался житель Волгограда. Он признался, что убил одну из женщин. Несмотря на это, фигурант избежал наказания, поскольку истек срок давности уголовного преследования. Как считает родственник погибших, волгоградца не наказали по той причине, что собранных доказательств было недостаточно для предъявления тому обвинения в убийстве матери и дочери.

В феврале 1996 года возбуждалось и расследовалось уголовное дело об убийстве жительниц Волгограда (ст. 102 УК РСФСР). Прокуратура приостановила расследование через несколько месяцев, в мае.

В 2020 году следственные органы регионального подразделения СКР вернулись к расследованию уголовного дела. В убийстве 35-летней женщины обвинили местного жителя. Впоследствии дело поступило в суд на рассмотрение, но было прекращено из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас следствие расследует дело по факту убийства 60-летней женщины. В соответствии с поручением господина Бастрыкина Василию Семенову предстоит доложить о проведенных в рамках уголовного дела следственных действиях и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в эфире федерального телеканала доводов. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов