Ирак рассматривает присоединение к МТК «Север-Юг» и сотрудничество с Астраханью

В Астрахани обсуждают создание нового маршрута для экспорта российских товаров на Ближний Восток. Власти региона и Министерство транспорта Ирака намерены наладить логистику для ближневосточных партнеров. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики региона Михаил Кабаков.

На III международном форуме «МТК Север - Юг - новые горизонты» иракской делегации предложили использовать транспортно-логистическую систему Астраханской области. Михаил Кабаков отметил, что текущая торговля в рамках коридора «Север - Юг» сосредоточена на российско-иранском направлении, но есть планы расширить географию. «За территорией Ирака открывается большое количество стран Ближнего Востока, с которыми можно расширять торговлю, и, как мы увидели, иракская сторона заинтересована в прямой торговле с Российской Федерацией»,— сказал господин Кабаков.

Представитель Минтранса Ирака Садек Асси Абаас Аль-Замили выразил заинтересованность в развитии транспортных связей с Россией и странами Прикаспийского региона. Иракская сторона планирует стать участником МТК «Север - Юг».

Нина Шевченко