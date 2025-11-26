В Саратовской области медикам будут доплачивать за выявление рака

В бюджет ТФОМС Саратовской области планируют внести изменения. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по социальной политике.

Директор ТФОМС Саратовской области Сергей Заречнев сообщил: «Доходная часть бюджета фонда на 25 год относительно первоначальной редакции увеличивается на 163,4 млн руб. Изменения произошли из-за увеличения налоговых и неналоговых доходов, прочих доходов, увеличения сумм, поступивших от санкций, представления межбюджетных трансфертов в размере 101,7 млн руб., в том числе 99,6 млн руб. - на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда вновь принятых врачей среднего медицинского персонала, на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским работникам».

Господин Заречнев подчеркнул: «С учетом представленных изменений доходы бюджета регионального ТФОМС на 25 год планируются в размере 48 млрд 423 млн руб. Расходы на здравоохранение в 25 году в соответствии с изменениями доходной части, а также с учетом распределения остатков на начало года увеличиваются на 1 млрд 58,9 млн руб. до 49 млрд руб.».

Средства пойдут также медработникам на стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования и другие приоритетные задачи.

В регионе с января по октябрь при профилактических осмотрах и диспансеризации подтвердились 488 случаев впервые выявленных онкологических заболеваний. Чаще всего это происходило в Энгельсской городской поликлинике № 3 (46 случаев), Саратовской городской поликлинике № 2 (44 случая). По 30 случаев выявили в Саратовской городской поликлинике № 16 и Саратовской межрайонной поликлинике № 1. Также заболевание активно выявляли в Саратовской городской поликлинике № 9 (21 случай), городской больнице № 10 (19) и поликлинике № 6 (16 случаев).

Расходы на финансовое обеспечение территориальной программы увеличили на 720,9 млн руб. Это произошло за счет остатка средств за 24 год.

Татьяна Смирнова