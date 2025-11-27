Строительство Восточного обхода Астрахани надеются завершить в начале 2027 года

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил надежду, что строительство Восточного обхода Астрахани, включая участок между поселком Кирпичного завода №1 и Яксатово с третьим мостом через реку Царев, завершится в начале 2027 года. Глава региона отметил, что проект стратегически важен, но столкнулся с трудностями из-за неисполнения обязательств первым подрядчиком. Новый контракт был заключен, и работы продолжаются.

Строительство обхода началось в 2000-х, но было приостановлено из-за финансовых трудностей. В 2020 году проект обновили и возобновили работы. В ноябре 2021 года московское ООО «Мосты и дороги» (МИД) заключило контракт на строительство трассы длиной 7,6 км, стоимостью 2,16 млрд руб. Планировалось завершить работы до конца июля 2026 года.

ООО «Мосты и дороги» учреждено в 2010 году в Москве. Компания занимается содержанием дорог и автомагистралей. С 5 февраля 2025 года МИД возглавляет Андрей Кутищев, который является владельцем банкротящегося петербургского ООО «Строй Коттедж». Ранее ООО «МИД» принадлежало Андрею Косинову, Александру Селезневу и Всеволоду Никольскому. С 2024 года фирмой владеет Тимирхан Умархаджиев, а с 2025 года — Андрей Попков и Анна Кутищева. По итогам 2024 года юрлицо заработало 29 млн руб. при выручке 1,2 млрд руб. Стоимость активов составила 240 млн руб. Организация участвовала в роли поставщика в 162 государственных закупках на сумму 21,2 млрд руб. Среди главных заказчиков: ФКУ Упрдор «Россия» (9,2 млрд руб.), ГКУ АО «Астраханьавтодор» (7 млрд руб.) и ФКУ «Центравтомагистраль» (1,8 млрд руб.) С 13 февраля этого года МИД входит в реестр недобросовестных поставщиков.

В августе 2022 года подрядчик столкнулся с ростом цен на стройматериалы и запросил дополнительное финансирование в размере 646,9 млн руб., но Росавтодор отказал. К концу 2024 года работы замедлились, и у компании возникли просрочки. Заказчик оштрафовал подрядчика на 96 млн руб. В феврале этого года контракт был расторгнут: выполненные работы оценены в 231,8 млн руб., при этом заказчик оплатил 811,8 млн руб.

В июле этого года «Астраханьавтодор» объявил тендер стоимостью 2,66 млрд руб. на завершение строительства Восточного обхода Астрахани. Согласно порталу «ЕИС Закупки», в августе был заключен контракт на эту же сумму с ООО «Партнер». В том же месяце заказчик подал три иска к бывшему подрядчику ООО «МИД» на сумму 178 млн руб., однако заявления возвращены, поскольку были поданы с нарушениями.

Завершение проекта обеспечит выезд с трассы Астрахань — Камызяк на Фунтовское шоссе или в Началово, что улучшит транспортную доступность Приволжского района. Грузовики смогут объезжать Астрахань, это упростит вывоз овощей из Камызякского района.

ООО «Партнер» зарегистрировано в селе Урвань Кабардино-Балкарской Республики в августе 2003 года. Компания работает в сфере строительства дорог и автомагистралей. С апреля 2022 года общество возглавляет Тимур Бугов. Учреждает юрлицо Ислам Забаров. По итогам 2024 года предприятие показало рост выручки на 52% (2 млрд руб.), прибыль по сравнению с 2023 годом снизилась на 13% (17 млн руб.). Стоимость активов возросла до 343 млн руб. (5%). За время работы «Партнер» получил 70 госконтрактов на сумму 22 млрд руб. Сейчас в статусе исполнения находятся 12 проектов (9 млрд руб.). Основной заказчик ФКУ Упрдор «Кавказ».

Нина Шевченко