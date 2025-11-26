В Саратовской области повысят стоимость патента для пополнения бюджетов

В Саратовской области в патентную систему налогообложения планируют внести изменения. Этот вопрос обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов рассказал, зачем меняют региональный закон «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения»: его положения нужно привести в соответствие с федеральными требованиями, а также актуализировать налоговую базу и повысить наполняемость местных бюджетов.

В сентябре этого года в Налоговый кодекс внесли изменения: из перечня видов деятельности на патентной системе налогообложения исключили услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Также установили возможность оказывать услуги банковских платежных агентов по приему и выдаче гражданам наличных средств и их внесению на банковские счета в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, муниципальных, городских округов. Соответствующие изменения нужно внести в региональный закон.

По словам руководителя ведомства, законопроект предусматривает актуализацию действующих размеров потенциально возможного годового дохода. С 2013 года, то есть с введения в регионе патентной системы налогообложения, налоговая база не менялась. Сфера применения патента расширилась с 49 на старте до более чем 100 видов экономической деятельности на сегодняшний день. Кроме того, с 1 января 2021 г. налогоплательщики на патентной системе налогообложения снижают сумму налога на размер страховых взносов: до 100% — за себя и до 50% — за своих работников.

В минэкономе проанализировали применение патента в регионе за последние несколько лет и пришли к выводу, что по многим видам деятельности действующая стоимость патента меньше уплачиваемого размера страховых взносов.

«Налог фактически списывается, что приводит к недополучению доходов местными бюджетами»,— подчеркнул господин Разборов.

В министерстве сравнили налоговую базу и стоимость патента со всеми регионами Приволжского федерального округа. Анализ показал, что в Саратовской области размеры потенциально возможного годового дохода (ПВД) и самого налога, соответственно, существенно ниже. Особенно это касается сферы услуг.

В итоге в закон «О патентной системе налогообложения» предлагают применить к потенциально возможному получению дохода индекс потребительских цен. Размер повышения зависит от вида экономической деятельности.

Также в минэке предлагают изменить дифференциацию по количеству наемных работников. При увеличении количества сотрудников налоговая база будет снижаться.

Новый законопроект в 2026 году приведет к увеличению доходов местных бюджетов на сумму более 175 млн руб.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Разборов признал, что платить налоги никому не нравится, но это государственный подход. Это необходимо сделать для наполнения муниципальных бюджетов.

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова