Астраханская область может стать транспортно-логистическим хабом для Афганистана

Астраханская область планирует расширить сотрудничество с Исламским Эмиратом Афганистан в торговле и логистике. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Илья Волынский на встрече с послом Афганистана в России Хассаном Гулл Хассаном.

Господин Волынский отметил, что через Астраханскую область можно организовать транзит товаров для Афганистана из России и Беларуси. Регион уже налаживает поставки в страны Азии и Персидского залива. Зампред областного правительства завил, что регион готов выступать транспортно-логистическим хабом для афганистанского экспорта и импорта. Также Илья Волынский добавил, что область готова предложить экспорт риса, пшеничной муки, баранины, овощных и рыбных консервов.

В 2024 году грузооборот астраханских портов вырос на 37%, достигнув 6 млн тонн. Сейчас потенциал портов составляет 16 млн тонн в год. Они открыты для российских и иностранных судов круглый год. В 2024 году регион уже экспортировал в Афганистан муку, древесину и растительное масло, а из Афганистана импортировались сушеные фрукты. Хассан Гулл Хассан выразил заинтересованность в дальнейшем присоединении к МТК «Север - Юг» и привлечении инвестиций для развития совместных проектов.

Нина Шевченко