В Саратове больше женщин сможет претендовать на выплаты за второго ребенка

В Саратовской области планируют повысить возраст мам, которые могут получить пособие на второго ребенка. Соответствующий законопроект рассмотрели в областной думе на заседании комитета по социальной политике.

Заместитель министра труда и соцзащиты Саратовской области Ольга Морозова напомнила: «Региональным законом от 30.07.2024 г. № 84 ЗСО по инициативе губернатора с 1 января 2025 года ввели новое ежемесячное пособие для молодых мам, которые родили второго ребенка в возрасте до 25 лет. Пособие (8 тыс. руб.) выплачивают до достижения ребенком возраста 3 лет, независимо от материального положения семьи. Этим пособием воспользовались 315 женщин».

«На этапе законодательной инициативы губернатор поставил задачу постепенно расширять возрастную категорию получателей этого пособия».

Так, законопроектом предлагают с 1 января 2026 года выдавать пособие мамам, которые родили второго ребенка, до 26 лет включительно. В бюджете области на 2025 год на выплату пособия предусмотрели 22 млн руб. В 2026 году планируют направить 39,5 млн руб.

Депутаты разделили запланированные траты на 8 тыс. и не получили целого числа. Ольга Морозова пояснила: «В законопроекте еще заложили средства на доставку выплат адресатам. Банки, почта берут свой процент за доставку».

Она подчеркнула: «В министерстве активно работают над тем, чтобы выйти на прямые выплаты: это когда денежные средства зачисляются день в день на пластиковую карту «Мир».

Татьяна Смирнова