На суде по делу Максима Шихалова в Саратове заявлено о выдумках следствия

В Волжском районном суде вчера, 24 ноября, состоялось заседание по делу экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и бывшего министра промышленности и энергетики Саратовской области Максима Шихалова. Судья Анна Галишникова рассматривала жалобу адвоката Татьяны Шиловой на незаконные действия следствия.

Жалоба связана с прекращением уголовного преследования Шихалова по ч. 1 ст. 285.4 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа»). По мнению защитника, следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Этери Ковыга нарушила ряд уголовно-процессуальных норм. В частности, как считает Шилова, в постановлении следователя не указано решение об отмене меры пресечения в связи с прекращением уголовного преследования, не заявлены и права на реабилитацию Шихалова.

«Нарушены права моего доверителя, поскольку не разъяснены ни права на реабилитацию, ни указана мера пресечения, которая избиралась и по которой должно быть принято решение, судьба вещдоков и ареста на имущество», — сообщила госпожа Шилова.

В то же время Максим Шихалов больше восьми месяцев продолжает находиться в СИЗО. Он подключился к заседанию по видеосвязи.

«С первого дня защита и я готовы сотрудничать со следствием, мы давали четкие пояснения и доказательства моей непричастности. Но меня восемь месяцев держат в СИЗО по незаконным основаниям, хотя все было очевидно с самого начала, что все выдумано и построено только на догадках. Прекращение уголовного дела подтверждает, что нет никакого ущерба предприятию, никаких растрат, нет преступления и моей причастности к этому. Всё это подтверждается результатами ревизионной комиссии корпорации „Ростех“», — заявил экс-гендиректор АО «КБПА».

Этери Ковыга назвала доводы адвоката необоснованными. Помощник прокурора Волжского района Владислав Соколы коротко заявил об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы. Судья Анна Галишникова, вернувшись из совещательной комнаты, отказала в удовлетворении жалобы.

Дело Максима Шихалова связано с арендой дизель-генераторной установки. Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», он содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию.

Из КБПА он уволился 4 марта 2025 года, а 20 марта в Москве, в «Ростехе», его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор». Спустя несколько часов в отношении него возбудили уголовное дело. Максима Шихалова задержали в Москве 21 марта, затем на автомобиле доставили в Саратов. Защита утверждает, что Шихалов не получал уведомлений о деле, не пытался скрыться и не имел такой возможности — выезд за границу ему запрещен из-за работы на оборонном предприятии.

Спустя семь месяцев, в октябре 2025 года, уголовное дело в отношении Максима Шихалова о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа было прекращено. Теперь ему предъявляют обвинение по двум эпизодам растраты (ст. 160 ч. 4 УК РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 23 декабря.

Ольга Симонова