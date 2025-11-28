В Астрахани к 2026 году откроют новый университет

В Астрахани откроют университет на базе Каспийского института морского и речного транспорта им. адмирала Апраксина. Об этом сообщила его руководитель Ольга Карташова.

Сейчас институт работает как филиал Волжского государственного университета водного транспорта, но к 2026 году станет самостоятельным учебным заведением. В этом году уже открыт филиал в Дагестане.

Новый вуз будет готовить специалистов для международного транспортного маршрута «Север-Юг». Обучение будет охватывать морские и речные специальности, включая логистику, ремонт и строительство судов, а также развитие соответствующей инфраструктуры.

Нина Шевченко