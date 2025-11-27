Двое саратовцев отправятся в колонию за убийство по найму спустя 30 лет

В Саратовской области суд признал двух местных жителей виновными в убийстве по найму, совершенном в 1997 году. Доказательства, собранные следственным комитетом, позволили осудить 59-летнего исполнителя и 57-летнего организатора преступления.

В июне 1997 года 57-летний саратовец с другом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, решили нанять 59-летнего знакомого для убийства за 1,5 тыс. долларов. 19 июня 1997 года на ул. Новоржевская в Саратове исполнитель, по указанию заказчиков, застрелил 45-летнего мужчину, после чего все участники скрылись. На голове и груди погибшего зафиксировали шесть огнестрельных ранений

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в августе 2024 года дактилоскопическая проверка помогла установить личность одного из фигурантов. Следственные и процессуальные действия привели к задержанию заказчика и полному раскрытию дела.

Суд приговорил 59-летнего фигуранта к девяти годам лишения свободы, а 57-летнего — к 11 годам, обоих отправили в исправительную колонию строгого режима.

Нина Шевченко