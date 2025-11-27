Кладбище монополий

Антимонопольной службе не удалось доказать, что Волгоградская гордума «поделилась» властью с похоронным агентством «Память», которое неоднократно обвиняли в выдавливании конкурентов на рынке ритуальных услуг. Ведомство более десяти лет пытается признать аффилированную с областным депутатом Ириной Соловьевой компанию монополистом. Контракты городских чиновников с фирмой признаются ничтожными, а вслед за решениями судов компания подписывает с властями новые соглашения на эксплуатацию кладбищ. Последнее предписание ФАС, вынесенное гордуме по факту нарушения Закона «О защите конкуренции», суд признал незаконным.

Волгоградская городская дума уже почти 10 лет судится с ФАС из-за контрактов с РП «Память»

Фото: Волгоградская городская дума

Волгоградская городская дума успешно оспорила предписание регионального УФАС, которое ведомство вынесло летом 2024 года. Документ обязывал власти исключить ряд положений из местных Правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ.

В июне прошлого года антимонопольщики уличили гордуму в нарушении ч. 3 ст. 15 Закона «О защите конкуренции». Согласно нормативу, госорганы не имеют права наделять коммерческие организации функциями, которые по закону должна исполнять власть. Поводом для предписания стал факт того, что ЗАО «Ритуальное предприятие „Память“» выполняло полномочия органов местного самоуправления при эксплуатации муниципальных кладбищ и колумбариев.

Ритуальное предприятие «Память» работает в Волгограде с 1997 года. С октября 2023 года агентством руководит Роман Седов. Выручка компании за 2024 год составила 333 млн руб., а чистый доход — 73 млн руб., активы — 210 млн руб. Бенефициаром долгое время была некогда метившая в Госдуму Ирина Соловьева, депутат Волгоградской облдумы от «Единой России», в настоящее время председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Ныне покойный супруг госпожи Соловьевой Иосиф Ефремов (умер в 2011 году) долгое время курировал муниципальные ритуальные агентства, возглавлял похоронное предприятие «Кербер».

В 2002 году администрация Волгограда провела конкурс на специализированную службу по похоронным делам, победителем которого стало ритуальное предприятие «Память». Контракт был заключен на 15 лет (в 2017 году продлен еще на 10 лет). Вскоре после этого похоронное бюро «Кербер» объявили банкротом, после чего «Память» стала в регионе единственным ритуальным агентством с правом на выкапывание могил. Агенты фирмы закрепились в городских моргах. Позже мэрия создала диспетчерскую для уведомления о смертях, которая разместилась в офисе «Памяти», а диспетчеры стали сотрудниками компании. В 2004 году Волгоградская епархия попыталась создать собственное ритуальное предприятие, но вскоре прокуратура выявила нарушения при выделении земли и запретила церкви проводить похороны. Участок передали «Памяти». В 2011 году компания открыла крематорий на ул. Карла Либкнехта, 2А/1, что вызвало возмущение жителей соседних домов. Мэрия и санэпидстанция заявили, что разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавались, но крематорий продолжает работать.

В августе 2018 года на одном из кладбищ между ритуальной компанией «Вечная память родным и близким» и «Памятью» возник конфликт: родственники и сотрудники «Вечной памяти» не смогли беспрепятственно похоронить умершего, поскольку управляющая кладбищем «Память» заявила, что организовывать похороны можно только с их разрешения. Тогда директор «Вечной памяти» Сергей Толстиков заявлял, что работники агентства пытались помешать выкопать могилу. В результате к делу была привлечена полиция, которая подтвердила, что погребение проходило законно. В ответ на это представители ритуального предприятия «Память» предъявили документы, утверждая, что у них есть эксклюзивное право на эксплуатацию кладбищ с 2002 года. Руководитель УФАС по региону Роман Лучников отмечал, что «Память» имеет незаконные преимущества, что привело к монополизации рынка в Волгограде и Волжском. По его словам, люди приносят видеозаписи, подтверждающие нарушения, но правоохранительные органы игнорируют эти жалобы.

Еще в 2017 году ФАС пыталось признать незаконным дополнительные соглашения, предоставляющие «Памяти» преимущественные условия. Только в августе 2018 года Окружной суд рассмотрел жалобу ФАС России к администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие „Память“» и направил дело на новое рассмотрение. В июле 2019 года соглашения от 2002 и 2017 годов были признаны недействительными. Впоследствии мэрия и «Память» оспаривали постановление в апелляции и кассации, но безуспешно.

В 2022 году власти снова провели конкурс на специализированную службу по похоронным делам, договор заключили с «Памятью». Год спустя по итогам аналогичного аукциона контракт снова выиграло ЗАО «Память».

Зимой 2023 года «Память» снова стала участником инцидента: житель Волгограда подал жалобу в региональное УФАС на ритуальное предприятие, которое пыталось навязать свои услуги в похоронах его брата, бойца ЧВК «Вагнер». Мужчина утверждал, что компания заявила об исключительном праве на погребение участников СВО, что вызвало у него сомнения. Волгоградец сообщил, что в январе сотрудники ЧВК «Вагнер» передали свидетельство о смерти и предупредили, что тело находится в Волгоградском бюро судебно-медицинской экспертизы, но его там не оказалось. Позже выяснилось, что труп забрала «Память». Для организации похорон мужчина привлек другую компанию и выдал доверенность, но «Память» отказалась вернуть тело, требуя личного присутствия родных. В обращении в УФАС он отметил, что на него оказывалось психологическое давление с требованием расторгнуть договор с другой компанией. Тогда руководитель областного УФАС Роман Лучников заявил, что ситуация может затрагивать не только антимонопольное законодательство, но и законодательство о похоронном деле. Он отметил возможные преференции для «Памяти» на местном уровне. Также была направлена жалоба в прокуратуру.

Надзорное ведомство с марта 2022 года пыталось признать недействительными конкурс на специализированную службу по похоронным делам и контракт с «Памятью». Только в июле 2023 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры. В дальнейшем ритуальному агентству не удалось успешно обжаловать решения в вышестоящих инстанциях.

В январе 2024 года власти снова провели конкурс на выполнение работ по эксплуатации муниципальных общественных кладбищ и колумбариев. В феврале МУ «Горэколес», выполняющий функции органов местного самоуправления, заключил соответствующий договор с ЗАО «Ритуальное предприятие „Память“» сроком до 1 мая 2025 года.

В предписании от июня 2024 года ведомство конкретно указало на то, что ритуальщики занимались подготовкой план-схем участка захоронения, приемом уведомлений о работах на кладбищах, вели учетную документацию и регулировали пропускной режим на территории погостов. Данные функции, по мнению ФАС, должны исполнять госорганы, а не коммерческая организация.

Антимонопольщики настаивали, что такая практика создает для подрядчика, эксплуатирующего кладбища, необоснованные преимущества перед другими участниками рынка ритуальных услуг. С жалобами на невозможность конкурировать на равных в службу обращались индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере.

Гордума с вынесенным в ее адрес предупреждением не согласилась и в августе прошлого года подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области. В суде власти доказывали, что план-схема — это не разрешительный, а всего лишь технический документ (эскиз), и что все ключевые управленческие решения принимает городская администрация, а не подрядчик. Суд, однако, встал на сторону ФАС, согласившись со всеми доводами ведомства, и в ноябре прошлого года отказал властям в признании предписания незаконным. В апреле решение устояло в апелляции.

Параллельно с этим спором «Память» тоже судилась с ФАС, пытаясь оспорить решение о наложении штрафа в 250 тыс. руб. за непредоставление информации в срок. В январе этого года в пресс-службе Арбитражного суда сообщили, что антимонопольное ведомство запросило данные у агентства «Память» в рамках административного дела о нарушении Закона «О защите конкуренции». Однако компания проигнорировала запрос, что стало основанием для штрафа. Суд не нашел причин для отмены постановления или замены штрафа на предупреждение. Апелляция также не изменила решение, так как нарушение было зафиксировано во время разбирательства.

В августе городской думе удалось оспорить отказ в признании незаконным предписания ФАС в Арбитражном суде Поволжского округа. В своем решении суд указал, что нижестоящие инстанции не дали всесторонней оценки всем обстоятельствам и доказательствам. Они не установили, являются ли оспариваемые действия «Памяти» (составление планов-схем, прием уведомлений) властными полномочиями или всего лишь техническими функциями.

Кассация также отметила, что суды возложили на гордуму излишнее бремя доказывания, не учтя, что антимонопольный орган должен был обосновать наличие именно властных полномочий у коммерческой организации, а не просто факт выполнения ею каких-либо функций. В результате дело было направлено на новое рассмотрение.

При повторном разбирательстве Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону городских депутатов. Суд установил, что функции, переданные ритуальному предприятию «Память», носят исключительно технический и вспомогательный характер. Подготовка плана-схемы участка захоронения была признана не разрешительным документом, а лишь технической справкой для внутреннего документооборота. А обеспечение пропускного режима на кладбищах осуществляется компанией строго в рамках регламента, утвержденного городской администрацией, и не является проявлением властных полномочий. Суд заключил, что оспариваемое предупреждение УФАС было основано на ошибочном толковании закона, а доводы предпринимателей о нарушении их прав не нашли достаточного подтверждения.

Нина Шевченко