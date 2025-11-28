Следствие возбудило дело после ДТП на Тепличной в Пензе с пятью пострадавшими

Следственный отдел по по Первомайскому району Пензы возбудил уголовно дело по факту ДТП с автобусом (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Напомним, утром накануне, 27 ноября, на улице Тепличной в Пензе столкнулись автобус и грузовая машина. В результате дорожной аварии пострадали пять пассажиров автобуса и водитель фуры — у них выявили сотрясения и переломы.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выезжал прокурор Первомайского района Пензы Евгений Зубков. Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Павел Фролов