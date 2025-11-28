Иллюзия контракта

Московская строительная компания «Нагваль Стройтех» проиграла суд о взыскании 187 млн руб. с особой экономической зоны «Лотос» за неоплаченные работы по госконтракту стоимостью 2 млрд руб. Суд признал контракт ничтожным, поскольку компания получила его, предоставив поддельные документы об опыте работ. Ранее ФАС объявила «Нагваль Стройтех» недобросовестным поставщиком по тому же основанию.

Московский подрядчик так и не смог обустроить портовую зону для ОЭЗ «Лотос»

Фото: ОЭЗ «Лотос» Московский подрядчик так и не смог обустроить портовую зону для ОЭЗ «Лотос»

Фото: ОЭЗ «Лотос»

Московское ООО «Нагваль Стройтех» не смогло взыскать с астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» 187 млн руб. за работы по контракту. Суд не удовлетворил требование компании, поскольку она получила контракт незаконно, а потом сорвала сроки работ.

В мае 2023 года ООО «Нагваль Стройтех» обязалось построить инфраструктуру портовой особой экономической зоны на территории Лиманского района Астраханской области (первый этап). Согласно «Госзакупкам», цена контракта составила более 1,9 млрд руб. Завершить работы требовалось до конца августа 2024 года.

ООО «Нагваль Стройтех» зарегистрировано в Москве в декабре 2022 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В 2024 году руководство в организации сменилось четыре раза. С октября прошлого года пост директора занимает Сергей Гутенко. Он же руководит ООО «УК Абсолют», которое учреждает «Нагваль Стройтех» с 2020 года. До этого времени владельцем юрлица был Геннадий Корнеев (в прошлом учредитель еще четырех организаций в Москве и двух в Якутии). На момент заключения контракта с ОЭЗ «Лотос» фирму возглавляла Алина Березина, которая в настоящее время числится директором другой московской строительной компании — ООО «СК Феникс». За 2024 год организация заработала 5 млн руб. при обороте 1,3 млрд руб, активы — 93 млн руб. В портфолио общества 117 госконтрактов на 13 млрд руб. Компания проиграла 23 арбитражных дела на 23 млн руб., причиной споров было неисполнение ею обязательств по договорам подряда. В апреле служба внесла «Нагваль Стройтех» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением госконтракта с ОЭЗ «Лотос».

Спустя ровно год ОЭЗ «Лотос» принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Причиной тому стало постановление ФАС: в апреле прошлого года ведомство установило, что «Нагваль Стройтех» предъявил на конкурс подложные документы о своем соответствии требованиям участника закупки. В качестве подтверждения опыта подрядчик приложил договор от 2017 года стоимостью 785,6 млн руб. на строительство гостиницы на 60 номеров в Майминском районе Алтая по заказу ООО «Алтай Резорт». Также в портфолио общество добавило акт приемки завершенного строительства от 2019 года и разрешение местной администрации на ввод объекта в эксплуатацию. В ходе проверки антимонопольщики выяснили, что ООО «Нагваль Стройтех» не заключал такой договор с ООО «Алтай Резорт», информацию о сделке опровергли сама компания и ФНС.

В июне 2024 года сотрудничество ОЭЗ «Лотос» и «Нагваль Стройтех» было официально прекращено. За время работы подрядчик исполнил контракт только на 295,8 млн руб., фактически ОЭЗ оплатила 510,5 млн руб. Дважды фирма нарушила сроки работ и была оштрафована на 22,6 тыс. руб.

В июле прошлого года ОЭЗ «Лотос» подала иск антимонопольной службе в Арбитражный суд Астраханской области с требованием признать ее решение незаконным. Основной довод управляющей компании сводился к тому, что члены закупочной комиссии не были обязаны проверять достоверность сведений, которые представило ООО «Нагваль Стройтех». Истец настаивал, что задача конкурсной комиссии заключалась только в проверке комплектности документов и их формального соответствия требованиям. Также ОЭЗ «Лотос» указала, что в мае 2023 года антимонопольщики уже проводили проверку по этой закупке и не выявили нарушений. По мнению «Лотоса», вынесенное в апреле 2024 года решение ведомства противоречило предыдущему и вносило неопределенность.

В качестве контраргумента ФАС сослалась на норму закона № 44-ФЗ, которая гласит: заявка подлежит отклонению в случае выявления недостоверной информации. Ведомство указало, что конкурсная комиссия обязана проверять полученные от кандидатов сведения, и добавило, что законодательство не ограничивает комиссию по закупкам в праве проверять достоверность документов. Также представители ФАС подчеркнули, что допуск представившего фиктивные документы участника к исполнению госконтракта грубо нарушает принципы профессионализма, эффективности и ответственности за результативность.

В декабре прошлого года суд полностью поддержал позицию ФАС и отклонил иск ОЭЗ «Лотос». Решение устояло в апелляции в марте 2025 года.

Пока ОЭЗ разбиралась с антимонопольным ведомством, ООО «Нагваль Стройтех» тоже подало заявление в суд с требованием взыскать с управляющей компании 187 млн руб: из них 57 млн руб. за выполненные, но неоплаченные работы, а 130 млн руб. — стоимость проектных строительных материалов и оборудования. Суд, изучив дело, признал контракт ничтожным и указал, что предъявление на конкурс поддельных документов нарушает принципы добросовестной конкуренции и публичные интересы. Несмотря на то что ООО «Нагваль Стройтех» настаивало на своей добросовестности, ссылаясь на смену владельца компании и отсутствие у него информации о предыдущих нарушениях, решение первой инстанции обжаловать не удалось — в ноябре апелляция отклонила иск.

В октябре 2024 года ОЭЗ «Лотос» объявила повторный аукцион на завершение первого этапа строительства инфраструктуры портовой особой экономической зоны в Лиманском районе. Начальная максимальная цена контракта составляла уже 1,67 млрд руб. Однако на участие в конкурсе заявок не поступило.

В апреле этого года главный заказчик «Нагваль Стройтех» — АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) из Воронежа — подало иск к компании на сумму более 1 млрд руб. Из них 969,5 млн руб. — неосновательное обогащение, а 39 млн руб. — процент за пользование чужими деньгами с 24 января по 3 апреля 2025 года. В том же месяце иск был возвращен в связи с неуплатой госпошлины, а в отсрочке заявителю было отказано.

В марте этого года КБХА расторгло контракт на 5,7 млрд руб. с ООО «Нагваль Стройтех», который они заключили в июле 2022 года. Компания должна была выступать генподрядчиком в проекте реконструкции и технического перевооружения для производства жидкостных двигателей для ракет-носителей «Союз». Компания получила аванс в 3,5 млрд руб, но выполнила работы только на 86 млн руб. Работы велись медленно, с января 2025 года прекратились полностью. Заказчик направил несколько писем и претензий на неустойку в 64,6 млн руб., но генподрядчик не выполнил их в полном объеме.

В январе прошлого года строительная компания лишилась контракта с КБХА на 1,7 млрд руб. В октябре 2021 года общество обязалось создать централизованное производство шар-баллонов для ракетно-космической техники. Аванс составил 1,3 млрд руб., но работы были выполнены лишь на 200,9 млн руб.

Нина Шевченко