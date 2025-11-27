Власти Саратова хотят, чтобы горожане активнее спонсировали благоустройство

В Саратове чиновники поддерживают горожан, которые хотят вкладывать собственные средства в благоустройство. Об этом говорили в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных формам участия населения в местном самоуправлении в регионе.

Исполняющий полномочия председателя Саратовской городской думы Елена Злобнова рассказала, как обстоят дела в такой форме участия населения в местном самоуправлении, как инициативное бюджетирование.

В 2021 году Саратовская городская дума предусмотрела реализацию инициативных проектов, которые поступают от граждан. На вооружение взяли опыт Гагаринского района, который влился в состав Саратова и не раз участвовал в так называемом инициативном бюджетировании. В 2024 году чиновники утвердили формат этой работы, посчитав его «максимально удобным для жителей», которые будут участвовать в конкурсе по отбору инициативных проектов для получения гранта правительства Саратовской области. Жители Саратова также стали участниками таких проектов. Для участия гражданам нужно определить территорию, где будут реализовывать проект — расположение коммуникаций, отсутствие поблизости опасных объектов, движение общественного транспорта и прочее. Затем проводят обсуждение: чтобы подготовить проект, инициативные группы собираются вместе, составляют протокол, формируют пакет документов, делают приблизительную смету, затем готовое предложение вносят в администрацию города для участия в конкурсе. Конкурс проходит в феврале: победители получают финансирование и переходят к следующему этапу реализации проекта. Конкурсная комиссия определяет, насколько качественно разработан проект и какова его социальная значимость.

По словам Елены Злобновой, горожане все чаще стали выходить с предложениями. В 2024 году было семь проектов из Гагаринского района, а в 2025 году — восемь проектов уже из города Саратова. В текущем году мэрия выделила на проекты около 16 млн руб., а в итоге на инициативное проектирование получили более 23 млн руб. Это говорит о том, что и жители стали выделять дополнительные средства на проекты. Подобные инициативы уже реализовали граждане не только Гагаринского, но и Заводского, Ленинского районов Саратова. В основном горожане предпочитают вкладываться в благоустройство.

Елена Злобнова заверила, что и дальше с коллегами будет заниматься «усовершенствованием процессов по реализации инициативных проектов», а также по мере необходимости менять нормативно-правовую базу, обеспечивать всем необходимым, чтобы саратовцы активнее участвовали.

Татьяна Смирнова