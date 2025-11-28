Астраханские порты снизили зависимость от зерна, нарастив иные грузы

Порты Астраханской области в 2025 году расширили ассортимент и увеличили объемы перевалки грузов, что снизило их зависимость от зерна. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту Ринат Аюпов на форуме «МТК Север — Юг: новые горизонты».

Господин Аюпов отметил, что хотя объемы перевалки зерна снизились, выросли показатели по подсолнечному маслу, металлу и лесу, а также увеличился импорт цемента. Особо он подчеркнул рост транзита белорусских товаров. «Мы уходим от зависимости от перевалки зерновых, потому что ставить на рост, опираясь лишь на один тип груза, неправильно — необходима диверсификация»,— сказал господин Аюпов.

Глава регионального минпрома Виталий Щепин сообщил, что за 2023-2024 годы грузооборот портов Астраханской области удвоился и в 2024 году превысил 6 млн тонн. Порт Астрахань занял лидирующее место среди российских портов на Каспии, а порт Оля увеличил объемы перевалки грузов в два раза, превысив 1 млн тонн. За 10 месяцев 2025 года общий грузооборот обоих портов превысил 4 млн тонн.

Министр также отметил, что в течение первых шести месяцев этого года действовали ограничения на вывоз зерновых, которые составляют основу грузооборота портов. Несмотря на это, перевозки превысили показатели прошлых лет. Господин Щепин добавил, что с января по октябрь 2025 года количество судозаходов составило 10,23 тыс. единиц, из которых 1 346 были иностранными судами, 96% которых шли под иранским флагом.

