Астраханский губернатор заподозрил депутатов в связях с нелегальными рынками

Астраханцы попросили губернатора Игоря Бабушкина навести порядок на рынке «Большие Исады» и у ликеро-водочного завода. Соответствующие обращение главе региона поступили во время прямой линии.

Жители сообщили об антисанитарии, стихийных свалках и бродячих животных. Также они предположили, что часть этих территорий принадлежит местному депутату. Астраханцы также попросили обратить внимание на незаконную торговлю на улицах Ногина, Маяковского, проезде Воробьева и возле ДК «ТРЗ» в Жилгородке.

Господин Бабушкин признал, что работа по устранению незаконной торговли идет медленно из-за возможного покровительства чиновников. Он поручил мэру Игорю Редькину срочно разобраться с ситуацией и призвал СМИ следить за действиями городских властей и ходом выполнения задач.

Нина Шевченко