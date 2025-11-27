Суд обязал мэрию Астрахани погасить долг в 70 млн за ремонт Милицейского моста

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационные жалобы управления по капитальному строительству (УКС) и финансово-казначейского управления мэрии Астрахани по делу о ремонте Милицейского моста через реку Царев. УКС обязано выплатить подрядчику ООО «СК “Астраханский Автомост”» около 69,4 млн руб.

ООО «СК “Астраханский Автомост”» зарегистрировано в Астрахани в июле 2004 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Директором числится Вячеслав Солопов, ему же принадлежит 22,35% доли. Соучредитель — Анатолий Солопов (77,65%). За 2024 год выручка и прибыль юрлица нулевые, последние положительные финансовые показатели зафиксированы в 2023 году: доход 17 млн руб. при обороте 152 млн руб. Стоимость активов стабильно два года держалась на уровне 12 млн руб. «Астраханский Автомост» исполнял 24 госконтракта на 3,1 млрд руб. Основные заказчики: УКС мэрии Астрахани и ГКУ «Астраханьавтодор». Директор Вячеслав Солопов также руководит ООО «МФ “Дельта-Мост”», которое выступало субподрядчиком при ремонте Милицейского моста.

Спор возник из-за контракта стоимостью 360 млн руб., заключенного между УКС и «Астраханским Автомостом» в мае 2019 года. Согласно сведениям портала «ЕИС Закупки», капитальный ремонт должен был завершиться к концу 2021 года. Компания выполнила работы на 158 млн руб., после чего, в апреле 2021 года, контракт на «Госзакупках» приобрел статус «Исполнение прекращено» — УКС в одностороннем порядке отказалось продолжать сотрудничество с подрядчиком. Фактически заказчик оплатил 156 млн руб. Однако в декабре 2022 года контракту вернули статус «Исполнение».

В суде «Астраханский Автомост» требовал взыскать с УКС администрации Астрахани 92,3 млн руб. за работы по ремонту Милицейского моста. В ответ мэрия подала встречный иск на 5,8 млн руб. неосновательного обогащения, ссылаясь на неправомерное применение индексов-дефляторов при расчетах. Суд первой инстанции, изучив материалы дела и заключение комплексной строительно-технической экспертизы, установил, что подрядчик выполнял дополнительные работы, не предусмотренные первоначальным проектом, по указанию и с согласия заказчика. Необходимость этих работ была вызвана решением властей не полностью закрывать движение на время ремонта, что привело к «стесненным условиям» и изменению технологии. Экспертиза подтвердила, что без этих работ завершить ремонт в срок было невозможно.

Суд также признал недействительным односторонний отказ заказчика (УКС) от контракта, что ранее было подтверждено другим судебным решением. В удовлетворении требований о взыскании недополученной прибыли в размере 22,9 млн руб. суд отказал, сославшись на закон №44-ФЗ. Подрядчик решение суда не оспаривал, а УКС и финансово-казначейское управление мэрии Астрахани обжаловали постановление в вышестоящих инстанциях, но безуспешно.

Нина Шевченко