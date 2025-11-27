В Саратове федеральные средства направят на обязательства муниципалитетов

В Саратовской области на сбалансированность бюджетов районов дополнительно выделили почти 479 млн руб. Финансовую помощь получат еще 17 муниципалитетов. Поправки в бюджет утвердили на внеочередном заседании областной думы.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что в региональный бюджет поступили целевые 3,1 млрд руб. из федерального центра Их направят на приобретение 16 трехсекционных трамваев, строительство корпуса Центральной районной больницы в Хвалынске, переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, материально-техническое оснащение и ремонт образовательных учреждений области, распределение грантов победителям Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«Несмотря на сложную ситуацию с наполнением областного бюджета губернатором области принято решение о дополнительной поддержке муниципальных образований»,— подчеркнула госпожа Бегинина.

Размер дотации на сбалансированность бюджетов районов предложили увеличить на 478,9 млн руб. Дополнительно финансовую помощь получат еще 17 муниципалитетов. Ранее на эти цели уже выделили 320 млн руб.: помощь получили 14 районов. В целом объем помощи муниципальным образованиям вырастет на 3,9 млрд — до 73,8 млрд руб. Это на 6 млрд (почти 10%) больше, чем в 24 году.

Ирина Бегинина отметила, что в этом году муниципалитетам на поощрение за хорошую работу по наполнению доходной части бюджета предусмотрели 150 млн руб. Эта мера поддержки действует с 2017 г. Но в этом году решили, учитывая плохую наполняемость как областного, так и местных бюджетов, перераспределить эти средства и помочь муниципальным образованиям исполнить первоочередные обязательства. Глава ведомства полагает, что регион вернется к поощрению муниципалитетов.

Что касается районов, которые работают недостаточно эффективно, то действует межведомственная комиссия, совещания с главами проводят ежемесячно, а иногда и по 2 раза в неделю. Ирина Бегинина заверила, что ведут работу по сбору недоимки.

Министр подтвердила, что федерация списала Саратовской области госдолг в размере более 12 млрд руб. (дополнительное соглашение с минфином России уже подписали). Эту работу продолжат. В итоге пятеро депутатов воздержались, 30 проголосовали за внесение поправок в региональный бюджет.

Татьяна Смирнова