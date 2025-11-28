Запуск железнодорожных паромов на Каспии утроит грузооборот МТК «Север-Юг»

Запуск железнодорожных паромов через Каспийское море может улучшить логистику международного транспортного коридора «Север-Юг» и расширить возможности для российского экспорта. Об этом заявил учредитель форума «МТК „Север-Юг“ — новые горизонты» и руководитель компании «Русиранэкспо» Александр Шаров.

Господин Шаров отметил, что нынешняя ветка МТК включает мультимодальный маршрут, где грузы перевозятся водным, железнодорожным и автомобильным транспортом через Каспийское море. Например, товары из Астрахани в Африку доставляются морскими судами, затем в иранском порту перегружаются на наземный транспорт и снова на корабли в Персидском заливе.

Глава «Русиранэкспо» считает, что развитие каспийской ветки из российских портов в другие прикаспийские страны логически оправдано. Он предполагает, что внедрение железнодорожных паромов может увеличить грузооборот этого направления в три раза. Появление судов, способных перевозить целые железнодорожные составы с различными грузами (бензин, дизельное топливо, наливную химию, мазут, газовый конденсат и аммиак), упростит логистические процессы. По мнению господина Шарова, нынешняя логистика МТК «Север-Юг» не соответствует современным требованиям. При наличии необходимых разрешений запуск парома может быть осуществлен примерно за шесть месяцев.

Нина Шевченко