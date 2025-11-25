В Волгоградской области жители 18 аварийных домов скоро получат новую жилплощадь

В Волгоградской области стартовал первый этап расселения в рамках новой региональной программы, инициированной губернатором Андреем Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Начальный этап подразумевает покупку новой жиплощади для жителей 18 аварийных домов общей площадью 17 тыс. кв. м в Волгограде и Калаче-на-Дону до конца этого года. Аукционы на приобретение благоустроенных квартир уже проведены. Переселение запланировано на 2026 год. Получателями компенсаций к настоящему времени стали жители Жирновска и Суровикино. Проживающим в Михайловке гражданам выплаты поступят в следующем месяце.

В период с 2025 по 2026 год в регионе на средства Фонда развития территорий должны расселить более 1,6 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью около 20 тыс. кв. м. До конца 2027 года новыми квартирами порадуют 4,47 тыс. жителей десяти муниципалитетов — ожидается расселение порядка 60 тыс. кв. м непригодного жилья.

Павел Фролов