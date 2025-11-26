Саратов купит 16 новых трамваев на 2,8 миллиарда рублей

В Саратове планируют дополнительно приобрести 16 трехсекционных трамваев. Поправки в бюджет обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина попросила депутатов внести очередные поправки в региональный бюджет в связи с поступлением целевых средств — 3,1 млрд руб., которые поступят благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина на обновление общественного транспорта. Так в Саратове планируют приобрести 16 трехсекционных трамваев «Витязь» на 2 млрд 848 млн руб.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяют 86,9 млн руб. Победители Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (сельское Александров-Гайское и городское Балашов) получат суммарно 15 млн руб.

По решению губернатора продолжат оснащать и укреплять материально-техническую базу учреждений бюджетной сферы: школе № 20 имени М.И. Кулькиной в Энгельсе выделят 84,2 млн руб., на обустройство спортивного ядра на территории школы № 10 Энгельса выделяют более 6 млн руб., на материально-техническое обеспечение в школе в поселке Ровное — 1,4 млн руб.

Средства направят на оснащение Саратовской городской клинической больницы № 6 имени академика В.Н. Кошелева медицинским оборудованием и медицинской мебелью в 2025 году — на 30,7 млн, в 26 году — 7 млн руб.

Местным бюджетам для исполнения первоочередных обязательств предлагают увеличить размер дотации на 478,9 млн руб. Дополнительную финансовую помощь получат еще 17 муниципалитетов. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям увеличивается на 3,9 млрд руб. до 73,8 млрд.

Резервный фонд возрастет на 500 млн руб.

В итоге доходы составят 187,1 млрд, расходы — 211,2 млрд руб., дефицит 24,1 млрд руб.

Отвечая на вопросы депутатов, госпожа Бегинина пояснила: «Общая сумма резервного фонда с учетом последних поправок будет составлять почти 15 млрд руб., а именно 14 млрд 994 млн руб.».

Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев пояснил: «Уже приобрели 45 трамваев, которые сейчас курсируют на 9, 8 и 6 маршрутах. На 16 трамваев деньги сейчас собираются выделить дополнительно.

Необходимо еще 10 трамваев, по которым ведется работа. Всего на 4 маршрутах будет курсировать 71 трамвай»,— сказал министр.

Татьяна Смирнова