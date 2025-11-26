Американец Алекс Хэмилтон покинул саратовский баскетбольный клуб «Автодор»

Саратовский баскетбольный клуб Единой Лиги ВТБ «Автодор» досрочно прекратил сотрудничество с 32-летним американским разыгрывающим Алексом Хэмилтоном. Президент клуба Олег Родионов заявил, что решение связано с отсутствием у игрока мотивации приносить пользу команде.

Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору» в октябре и провел шесть матчей в Единой Лиге ВТБ. Его статистика: 10 очков, 4,8 передачи, 4 подбора и 1,3 перехвата за 26,5 минут на площадке.

Господин Родионов отметил, что изначально рассчитывал на значительный вклад Алекса Хэмилтона. «Хэмилтон в своем лучшем состоянии — игрок очень высокого уровня, именно поэтому мы и подписали с ним контракт. Рассчитывали, что Алекс станет одним из лидеров "Автодора" и поведет команду за собой. К сожалению, американец нас сильно подвел. Он приехал не готовым, без желания играть и приносить пользу клубу. "Химии" между разыгрывающим и командой не сложилось. По этим причинам мы приняли решение расстаться»,— сказал Олег Родионов.

Ранее Алекс Хэмилтон играл за пермскую «Парму» и «Нижний Новгород» в Единой Лиге ВТБ.

Нина Шевченко