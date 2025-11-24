Пензенская область попала на 34-е место в рейтинге по занятости в бизнесе

Пензенская область оказалась на 34-м месте в рейтинге регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. На это указывает инфографика РИА Новости.

Доля участвующих в сфере малого и среднего предпринимательства среди всех занятых в экономике граждан в Пензенской области в прошлом году составила 37,1%. Этот показатель в Саратовской области — 32,4%, в Волгоградской — 30%, Астраханской — 29%.

По итогам 2024 года общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в Пензенской области оценивается в 218,4 тыс. человек. В случае с Саратовской областью речь идет о 371,6 тыс. человек, Волгоградской — 350,5 тыс., Астраханской — 140,4 тыс.

За три года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Пензенской области изменилась на 13,7%, Саратовской — 13,8%, Волгоградской — 13%, Астраханской — 24,8%. В указанном рейтинге Саратовская область расположилась на 55-м месте, Волгоградская — на 68-м, Астраханская — на 73-м.

Павел Фролов