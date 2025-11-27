В перечень опорных населенных пунктов Саратовской области вошли 154 территории

В Саратовской области в перечень опорных населенных пунктов регионального значения включены 154 территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Список состоит из городских и сельских опорных населенных пунктов во всех районах региона. Речь идет как о районных центрах, так и отдаленных селах. Там, как отметил господин Бусаргин, предстоит модернизировать социальную сферу, включая учреждения образования и здравоохранения, с целью сбалансированного развития муниципалитетов.

По словам губернатора, инициатива направлена, в частности, на создание точек роста в каждом районе. Это, как добавил Роман Бусаргин, позволит укрепить прилегающие территории.

Павел Фролов