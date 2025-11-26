В Саратове на расселение аварийного дома на Крымской выделят 87 млн рублей

В Саратове на переселение граждан из аварийного дома на улице Крымской планируют направить 86,9 млн руб. Соответствующее решение обсуждали депутаты областной думы на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина, выступая с докладом в областной думе, сообщила, что на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья нужно 86,9 млн руб.

Эти средства требуются на расселение одного дома № 3 на ул. Крымской, где 18 октября этого года произошло ЧП: частично обрушилась кирпичная стена первого этажа. Спасатели эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших временно разместили в гостинице, где они живут до сих пор.

Этот дом 1957 года постройки уже признали аварийным, и он входит в областную адресную программу переселения на 2022-2027 годы. Из-за сложившейся ситуации Фонд развития территории решил перенести финансирование на этот год.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин сообщил, что выделяемые средства нужны для выплаты компенсаций. 86,9 млн руб. хватит на расселение жильцов, которые занимают 1,3 тыс. кв. м. Всего в доме — 4,5 тыс. кв. м. То есть собственникам, которые занимают 3,2 тыс. кв. м, еще предстоит дождаться своей очереди, чтобы получить сертификат или новое жилье. Чиновники планируют продолжить эту работу в следующем, 2026 году.После расселения дом планируют снести.

Татьяна Смирнова