Сети обесточат для монополиста

Власти Астрахани приняли решение ликвидировать муниципального оператора электросетей «Горэлектросеть». В прошлом году работники МУПа публично обращались к губернатору Игорю Бабушкину с заявлением о «планомерном выдавливании» компании в пользу ПАО «Россети Юг» и просили сохранить предприятие. Но уже в начале 2025 года «Горэлектросеть» прекратила свою деятельность, в связи с этим и было принято решение о ее закрытии. Объекты электросетевого хозяйства переданы в безвозмездное пользование «Россетям», подтвердили в мэрии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Имущество ликвидируемого МУПа получит ПАО «Россети Юг»

В мэрии Астрахани заявили, что МУП «Горэлектросеть» ликвидируют в связи с несоответствием новым требованиям федерального законодательства. Согласно закону «Об электроэнергетике», услуги потребителям теперь могут предоставлять только системообразующие территориальные сетевые организации. Правительство РФ установило новые критерии отнесения компаний к таковым. В их числе — значительное увеличение трансформаторной мощности и протяженности линий электропередач.

На прошлой неделе на сайте городской администрации опубликовали постановление, согласно которому МУП «Горэлектросеть» (ГЭС) будет ликвидировано к маю 2026 года. Власти решили финансировать процедуру за счет собственных средств МУПа и посчитали, что бюджетные ассигнования не потребуются. По предварительным подсчетам, ликвидация ГЭС обойдется в 14,4 млн руб. «Законодательством также установлено, что унитарные предприятия, созданные до дня вступления в силу закона и осуществляющие деятельность на конкурентных товарных рынках, за исключением случаев, предусмотренных законом о защите конкуренции, по решению учредителя подлежат ликвидации или реорганизации»,— прокомментировали в администрации.

Имущество «Горэлектросети» будет возвращено в муниципальную казну. Объекты электросетевого хозяйства безвозмездно переданы ПАО «Россети Юг», которое будет выполнять функции системообразующей сети в Астрахани до конца 2029 года.

МУП «Горэлектросеть» зарегистрировано в Астрахани в 1997 году. До 2016 года ГЭС называлась МУП «Авангард». Предприятие создали в целях повышения эффективности эксплуатации имущественных комплексов электросетей и сооружений, стоящих на балансе города. Основной задачей МУПа было бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей. В стратегические цели ГЭС также входили развитие сетевой инфраструктуры для поддержания роста экономики облцентра и увеличение пропускной способности городской распределительной сети. На обслуживании предприятия находятся 160 объектов. С августа 2024 года обязанности директора «Горэлектросети» исполняет Олег Колганко.

О проблемах в ГЭС заговорили в 2024 году. Прошлым летом тогдашний директор Виктор Авагин (руководил МУПом с 2018 года) оказался на скамье подсудимых за превышение должностных полномочий и присвоение (ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 160 УК РФ). В качестве меры пресечения в июле прошлого года Кировский районный суд избрал ему домашний арест сроком на месяц и 15 суток. Впоследствии мера пресечения продлевалась, а господин Авагин неоднократно пытался оспорить ее в апелляции. Последнюю жалобу Астраханский облсуд отклонил зимой этого года. Подробности преступления в судебных актах не раскрываются.

В августе прошлого года трудовой коллектив МУП «Горэлектросеть» публично обратился к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой предотвратить банкротство предприятия. В своем письме работники МУПа заявили о планомерном выдавливании ГЭС с рынка в интересах крупной компании-ресурсоснабжающей организации ПАО «Россети Юг».

По итогам 2024 года МУП «Горэлектросеть» увеличило выручку на 22% до 101 млн руб. Доходы показали рост на 577% и составили 25 млн руб. Стоимость активов, однако, снизилась на 61% до 115 млн руб. Задолженность перед кредиторами составила 7,9 млн руб.

Авторы обращения утверждали, что с 2022 года идет негласная гонка среди сетевых организаций за соответствие новым критериям правительства — обязательное наличие 150 МВА трансформаторной мощности и 300 км линий электропередач (ЛЭП). «Горэлектросеть», обладающая 60 квалифицированными специалистами и полным циклом обслуживания сетей, не дотягивает до норматива всего 47 МВА и 183 км ЛЭП — ровно столько, сколько составляло имущество по концессионному соглашению с городом, завершившемуся в сентябре 2023 года.

Сотрудники МУП «Горэлектросеть» упомянули в письме о подготовке двухэтапного договора аренды, по которому с 1 января 2025 года «Россети» должны были получить оставшиеся активы предприятия. В коллективе это сочли путем к «преднамеренному банкротству», указывая на преимущества малых компаний в качестве обслуживания и скорости реакции на аварии.

В пример коллектив привел ледяной дождь в марте 2021 года, который повредил электросети. У «Россетей» восстановление заняло 10 дней. Основной причиной задержки стало отсутствие запаса оборудования, а также нехватка техники и ремонтных бригад. Для ликвидации последствий привлекли специалистов со всего ЮФО. Как заявлено в обращении, МУП «Горэлектросеть» быстрее восстановило работу своих сетей, а после помогало конкуренту.

В письме отмечалось, что консолидация активов в руках «Россетей» не гарантирует снижения тарифов, ссылаясь на исследование РАНХиГС. Работники просили сохранить конкуренцию в отрасли и защитить предприятие, отмечая поддержку губернатором малого и среднего бизнеса.

В пресс-службе губернатора сообщили, что ранее глава региона Игорь Бабушкин давал минпрому поручение разобраться в ситуации. Ведомство провело соответствующую работу и решило, что целесообразнее ликвидировать МУП «Горэлектросеть».

С 1 января 2025 года предприятие прекратило свою деятельность — передачу и распределение электрической энергии и технологическое присоединение к электросетям. Его ликвидацию депутаты гордумы согласовали еще в конце августа этого года. Согласно постановлению мэрии, для проведения расчетов с кредиторами и выполнения иных ликвидационных процедур создана комиссия под руководством заместителя директора МУП Ильи Житерева. В ее состав также вошли главный бухгалтер предприятия, представители мэрии и депутаты гордумы Виктор Репин, Александр Тихонов и Александр Еременко.

По утвержденному плану мероприятий, после уведомления налоговой службы о начале ликвидации будет опубликовано сообщение в «Вестнике государственной регистрации». Кредиторы смогут предъявить требования в течение двух месяцев. После расчетов с ними оставшееся имущество предприятия перейдет в муниципальную казну.

Сейчас в штате МУПа осталось 19 человек из 50: из них 12 сторожей, остальные — бухгалтер, юрист, специалист административно-хозяйственной части и руководство. «При ликвидации предприятия их права будут соблюдены в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Более 30 бывших сотрудников предприятия перешли на новые места работы. Часть сотрудников трудоустроена в МУП „Астрводоканал“ и МКП „Горсвет“. Другие предпочли работу в частных компаниях»,— пояснили в мэрии.

Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев убежден, что в Астрахани скоро не останется ни одного муниципального предприятия. Со слов парламентария, он неоднократно предлагал на заседаниях, чтобы предпочтения в конкурсах отдавались именно местным МУПам, а не иногородним операторам. На это господин Дунаев назвал две причины: во-первых, это поступления в бюджет города, а не частных компаний; во-вторых, видимый эффект работы предприятий. Однако, как заявил депутат, в думе пока на этот счет отмалчиваются.

«В Астрахани скоро не останется своих предприятий. Допустим, МУП может принести в бюджет 1 млрд руб., но власти либо продают его иногородней компании, либо закрывают. Частные организации такую прибыль в бюджет не приносят. Логика непонятная»,— отметил Евгений Дунаев.

