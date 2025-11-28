Компания из Петербурга спроектирует мост на остров в Волгограде к июлю 2028 года

В Волгограде приступили к проектированию моста через Волгу, соединяющего город с островами Сарпинский и Голодный. В администрации региона сообщили, что областной комитет транспорта и петербургское АО «Стройпроект» уже подписали контракт стоимостью 465,3 млн руб. на разработку проектной документации.

В октябре 2024 года администрация Волгоградской области начала работы по созданию мастер-плана для системы островов Сарпинский и Голодный. Первые 100 млн руб. были вложены в создание управляющей компании «Сарпинский Развитие». Генплан включает создание уникального туристического кластера и круглогодичного семейного комплекса. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу увеличить ежегодный поток туристов до 5 млн человек к 2034 году.

Ранее «Стройпроект» уже работал над документацией для мостового перехода через Волгу и реконструкции участков 3-й Продольной магистрали. Новый проект должен быть готов до конца июля 2028 года.

Мост, длиной 2,6 км, планируют построить к 2030 году. Он будет выходить на Вторую продольную магистраль в районе ул. Григория Засекина, рядом с поселком Горная Поляна. Строительство обойдется примерно в 22 млрд руб. и будет включать четыре разноуровневые развязки, перехватывающую парковку, тротуары и велодорожки.

Нина Шевченко