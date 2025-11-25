В Саратове депутаты хотят изъять ДК «Рубин» у Станислава Невейницына

В Саратове депутаты областной думы требуют у правоохранителей проверить законность приватизации дворца культуры (ДК) «Рубин» в районе старого аэропорта. Об этом в своих Telegram-каналах написали сразу два члена фракции «Единая Россия».

Сергей Гладков заявил, что ДК завода «Корпус» когда-то не имел аналогов в регионе. Он утверждает, что объект стал активом бизнес-структур, которые связывают с бывшим губернатором Дмитрием Аяцковым. «Путем определенных манипуляций, он, по данным открытых источников, перешел в частные руки», — подчеркнул парламентарий.

По словам господина Гладкова, приватизацию провели под благовидным предлогом. Обещали реконструкцию для развития учреждения и благоустройства территории. Однако вместо этого ДК превратили в торговый центр. Муниципалитету теперь самому приходится тратить бюджетные деньги на сквер, чтобы люди могли гулять.

Депутат Роман Чуйченко напомнил, что «Рубин» перешел в собственность зятя экс-губернатора Дмитрия Аяцкова. «Вскоре после того, как Дмитрий Федорович сложил полномочия, тот развелся с его дочерью и махнул ручкой, оставив за собой немало активов», — заявил господин Чуйченко. Он добавил, что по совести приданое следовало бы сдать.

Сейчас торговый центр «Рубин» принадлежит бизнесмену Станиславу Невейницыну в здании коммерческие площади сдают в аренду.

Два года назад экс-депутат Александр Блатман и общественники уже поднимали вопрос изъятия ДК у господина Невейницына. Они обращали внимание на судьбу бывших кинотеатров и дворцов культуры, которые стали магазинами.

Теперь Сергей Гладков и Роман Чуйченко настаивают на тщательной проверке. Они хотят выяснить все обстоятельства перехода социального объекта в частные руки. Депутаты уверены, что микрорайон незаконно лишили центра культуры, а жителей возможности для развития.

Никита Маркелов