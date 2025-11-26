У ЗАГСа на Минской в Пензе хотят сделать стоянку для кортежей

В Пензе ищут подрядчика на разработку проектной документации для капремонта территориального отдела ЗАГСа на улице Минской. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

В рамках проекта необходимо предусмотреть ремонт всех помещений ЗАГСа. В планах приведение в порядок фасадов здания, входной группы, кровли, замена коммуникаций, создание архитектурной подсветки, устройство систем вентиляции, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации.

Также планируется возведение навесов и благоустройство территории. Возле ЗАГСа появятся фотозона и стоянка для свадебных кортежей. Исполнителю предстоит разработать интерьеры залов торжественной регистрации бракосочетаний. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,35 млн руб.

Павел Фролов