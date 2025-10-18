Окончание войны в Газе и разговор Путина с Трампом

Цитаты недели

«Это — не просто конец войны. Это конец эры террора и смерти» (президент США Дональд Трамп выступил в израильском парламенте после освобождения заложников «Хамасом»).

Палестинцы, освобоженные из израильских тюрем по условиям соглашения о прекращении огня (Хан-Юнис, 13 октября 2025 года)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Фото: Ramadan Abed / Reuters Палестинцы, освобоженные из израильских тюрем по условиям соглашения о прекращении огня (Хан-Юнис, 13 октября 2025 года)

«Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией» (президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа на переговорах с Владимиром Путиным).

«Европейцы хотят, чтобы конфликт стал “войной Дональда Трампа”» (глава МИД РФ Сергей Лавров об отношениях с США, ЕС и Украиной в интервью «Ъ»).

«Россия за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции о «воинственном упрямстве» Москвы).

«Вам не получить Нобелевскую премию… Но вы можете мир освободить от таких, как Мерц. С Байденом вы уже разобрались» (спикер Госдумы Вячеслав Володин главе Минфина Антону Силуанову на пленарном заседании).

Цифры недели

ЦБ РФ: экспорт России в августе составил $31,5 млрд, что на 17,1% меньше месяц к месяцу и на 8,9% год к году.

Международные резервы РФ превысили $729 млрд и обновили исторический максимум.

Чистая прибыль российских банков за девять месяцев 2025 года составила 2,7 трлн руб.

Объем выдачи кредитных карт в сентябре сократился на 35% по сравнению с августом и составил 141,51 млрд руб.

Объем продаж элитной недвижимости в Москве за январь—сентябрь 2025 года снизился на 10% год к году, до 315,6 тыс. кв. м.

В России может появиться штраф до 800 тыс. руб. за склонение к абортам.

К началу октября 2025 года средняя стоимость сидра в несетевой рознице выросла на 26% год к году, до 358 руб. за 1 л.

Российский рынок диалогового ИИ вырастет на 30% в 2025 году и достигнет отметки 11 млрд руб., однако в 2026-м рост может замедлиться до 20%.

У россиян вырос запрос на новогодние каникулы в Европе: объем бронирований отелей и апартаментов увеличился на 41%.

Самый дорогой в РФ дом продают в Подмосковье за 8 млрд руб.

По букве закона

Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

Правительство одобрило проект закона, который предлагает разрешить привлечение россиян из мобилизационного резерва при использовании ВС РФ за пределами страны.

ФСБ возбудила уголовное дело на экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов) по статьям о создании террористического сообщества и захвате власти. В деле фигурируют еще 22 члена «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией).

Останкинский районный суд Москвы приобщил к антикоррупционному иску к экс-судье ВС Виктору Момотову материалы уголовного дела об организации проституции в сети отелей Marton.

Генпрокуратура обвинила экс-ректора СПбГУП Александра Запесоцкого в растрате 74 млн руб. на поездки и рестораны.

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-руководителя аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко по делу о мошенничестве.

В Воронеже расследуется уголовное дело о хищениях при производстве «зубов дракона» — противотанковых бетонных пирамид для обороны границы с Украиной.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 13 суток административного ареста певице Наоко (Диане Логиновой). Ей вменили организацию массового скопления людей в общественном месте.

Администрация президента США разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, активизируя кампанию против президента Николаса Мадуро.

Отставки и назначения

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев с матом уволил главу района Юрия Жидкова из-за мемориального камня.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин покинет пост. За международное военно-техническое сотрудничество будет отвечать выходец из Минпромторга Василий Осьмаков.

Спустя четыре месяца после назначения ушел в отставку премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.

Инициативы недели

В школьные уроки физкультуры планируют внедрять фиджитал-спорт. Идею Минспорта поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

Национальный автомобильный союз обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением ввести контроль за оборотом метанола через его учет в ЕГАИС.

Аудиторы предложили ведомствам изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к заключению «большой сделки» с США.

Еврокомиссия представила «Дорожную карту готовности к обороне 2030» — пятилетний проект по перевооружению ЕС и сдерживанию РФ.

Сделки недели

Один из крупнейших в РФ добытчиков минтая — РРПК — и специализирующийся на крабовом промысле «Русский краб» сменили учредителей на выходцев из Rockwell Capital.

ФАС России согласовала сделку по приобретению ООО «Земун» сети гипермаркетов «О’кей».

ВТБ продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на севере Москвы структуре 360 Executive Hotel Management.