Освобождение организацией «Хамас» израильских заложников, первый этап мирного плана Дональда Трампа, стало сегодня главной темой мировых медиа. И главный герой публикаций (кроме, конечно, самих заложников) — американский президент.

Жители Израиля на «площади заложников» в день, когда «Хамас» освободил людей, удерживаемых в плену в Газе после нападения 7 октября 2023 года

На площади Заложников посланники Трампа преподали Нетаньяху урок лидерства

И чиновники администрации Байдена, и чиновники администрации Трампа, участвовавшие в переговорах об освобождении заложников, были прежде всего человечными и открытыми, обращаясь с каждым членом каждой семьи, как с личностью, демонстрируя искреннюю эмпатию. Все это резко контрастировало с зачастую холодным, снисходительным и унизительным безразличием, которое демонстрирует значительная часть политического руководства Израиля.

Скоординированное давление вынудило «Хамас» принять сделку, которую он не хотел

Под давлением своих зарубежных хозяев и все большего осуждения внутри сектора у этой военизированной группировки практически не осталось иного выбора, как уступить… Кампания, вынудившая «Хамас» принять сделку, которую он не хотел, стала результатом многонедельных попыток команды Трампа свести вместе ближневосточные державы, включая Египет, Катар и Турцию, чтобы скоординированным давлением заставить «Хамас» согласиться на подписание.

Почему сейчас? Неиспользованные шансы достичь соглашения по заложникам и прекращению огня были еще месяцы назад

Возможно, историки долго будут спорить о том, могла ли война Израиля и «Хамаса» завершиться еще год назад в этих же числах, когда израильские силы убили Яхью Синвара, лидера «Хамаса» и организатора бойни 7 октября 2023 года. Или, наоборот, о том, упустили ли Израиль и «Хамас» шанс использовать и закрепить прекращение огня, которого добились президент Джозеф Байден и его команда до того, как пришел господин Трамп.

Это шоу Трампа

Он приедет в Израиль, встретится с семьями заложников, выступит в Кнессете, а затем отправится в египетский Шарм-эш-Шейх, где собрал лидеров более 20 государств… Несмотря на прогресс в вопросе прекращения огня, многие детали второй фазы сделки, которую еще только предстоит обговаривать, необходимо улаживать, в том числе точный состав послевоенной администрации Газы, а также судьбу «Хамаса».

«Хамас» освободил первых 7 из 20 израильских заложников, которые провели более 780 дней в Газе, сообщает ЦАХАЛ

Около 65 тыс. человек, собравшихся в понедельник утром на площади Заложников в Тель-Авиве, одобрительно закричали, когда было объявлено, что над площадью летит самолет президента Дональда Трампа. Президент США направлялся в израильский парламент, Кнессет, в Иерусалиме, где он должен выступить сегодня с речью. Толпа выкрикивала слова благодарности Трампу, который, по мнению многих, добился возвращения заложников.

