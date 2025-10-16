Подряд не по зубам

Как стало известно “Ъ”, в Воронеже расследуется уголовное дело о хищениях при производстве «зубов дракона» — противотанковых бетонных пирамид для обороны границы с Украиной. Местная компания, изготовлявшая защитные сооружения по договору с курскими властями, не получила оплату почти 5 тыс. изделий на сумму 42 млн руб. По версии следствия, деньги могли быть похищены фирмой, привлеченной к реализации проекта в качестве субподрядчика. Расследование было приостановлено, так как основной фигурант дела заключил контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Потерпевшее предприятие добивается возобновления дела и возвращения обвиняемого с военной службы.

Согласно материалам, которые имеются в распоряжении “Ъ”, в марте 2024 года УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту неоплаты местной компании предпринимателя Ивана Давыдова ООО «Энергостройкомплекс» (ЭСК) бетонных пирамид. Она производила их с конца 2022 года на собственной площадке по договору со структурой Корпорации развития Курской области. Изготовленные на левом берегу Воронежа «зубы дракона» устанавливались на границе с Украиной в Глушковском и Кореневском районах. Для перевозки изделий в соседний регион господин Давыдов привлек несколько транспортных компаний, в том числе фирму своего знакомого предпринимателя Вадима Субботина — ООО «Авира».

Структура Корпорации развития Курской области для разделения закупки между несколькими подрядчиками заключила с «Авирой» контракт на поставку порядка 5 тыс. бетонных пирамид. Компания не имела собственных производственных мощностей и по договору с ЭСК должна была лишь перевезти ее изделия на границу с Украиной и передать ему более 42 млн руб. за производство. Бетонные пирамиды были поставлены, но изготовитель до сих пор денег не получил.

В октябре 2024 года обвинение в хищении средств было предъявлено владельцу «Авиры» Вадиму Субботину. Находясь под подпиской о невыезде, он почти сразу же заключил контракт на прохождение военной службы на СВО с Самарским областным военкоматом, что стало основанием для приостановки расследования. Представители потерпевшей компании неоднократно настаивали на возобновлении дела. Впрочем, в УМВД по Воронежской области “Ъ” рассказали, что сейчас по нему ведется расследование.

Представители ЭСК добиваются ареста имущества Вадима Субботина и проверки обстоятельств прохождения им военной службы. В этом году суд санкционировал арест банковских счетов предпринимателя и иномарок Mercedes-Benz G 400L, Land Rover и Lexus, записанных на членов его семьи, и принадлежащее его бывшей супруге ООО «Сэйм», которое продолжает участвовать в исполнении контрактов по гособоронзаказу. Кроме того, ЭСК направил в военную полицию заявление с просьбой проверить военный контракт Вадима Субботина. По данным заявителей, предприниматель систематически появляется в Воронеже и продолжает вести бизнес.

Адвокат Наталия Сердюкова, представляющая интересы ЭСК, говорит, что расследование идет неэффективно. «Все следствие ведется по ходатайствам потерпевших. Сейчас я буду настаивать на его возобновлении, чтобы следователь реализовал постановления суда об аресте имущества. Потому что разрешения есть, но сами аресты так и не наложены. И периодически разные люди видят Субботина здесь, и передвигается он не на военной технике, а на автомобилях премиум-класса»,— сказала “Ъ” адвокат.

Между тем сама деятельность «Авиры» стала предметом других уголовных дел о махинациях при гособоронзаказе.

В 2021 году фирма работала на субподряде у самарской компании «Дорожник», которая вела строительство объектов для Министерства обороны в городе Тейково в Ивановской области. Свои обязательства по прокладке дороги в рамках этого проекта «Авира» не выполнила. В конце сентября по решению саратовского арбитража с воронежской компании в пользу «Дорожника» было взыскано 95 млн руб. долга. «Авира» пыталась доказать, что стороны по обоюдному согласию расторгли договор субподряда, однако суд установил, что в представленных в подтверждение тому документах от лица гендиректора «Дорожника» подпись поставил другой человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хищении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Представители ЭСК рассчитывают, что это дело будет соединено с делом о хищении «зубов дракона».

Защитник самого Вадима Субботина Александр Греков говорит, что информация о том, что его доверитель находится в Воронеже, недостоверна. «Это неправда. Он находится в зоне боевых действий»,— сказал господин Греков “Ъ”. По его словам, Вадим Субботин не признает вину в хищении бетонных пирамид.

Сергей Толмачев, Воронеж