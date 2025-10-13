«Конец эры террора»: Трамп выступил в Кнессете после освобождения заложников

После возвращения израильских заложников Дональд Трамп выступил в Кнессете. Президент США назвал произошедшее историческим событием и началом новой эры на Ближнем Востоке. Он подчеркнул роль США и посредников, поблагодарил Израиль и объявил об окончании войны в Газе. Главные заявления — в подборке «Ъ».

