«Конец эры террора»: Трамп выступил в Кнессете после освобождения заложников
Трамп заявил в Кнессете, что война в Газе завершилась
После возвращения израильских заложников Дональд Трамп выступил в Кнессете. Президент США назвал произошедшее историческим событием и началом новой эры на Ближнем Востоке. Он подчеркнул роль США и посредников, поблагодарил Израиль и объявил об окончании войны в Газе. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters
- Сегодня небо спокойно, орудия молчат, сирены затихли.
- Это — не просто конец войны. Это конец эры террора и смерти и начало эры мира и надежды.
- После двух мучительных лет в темноте и плену 20 отважных заложников возвращаются в объятия своих семей.
- Через поколения этот момент будут помнить как начало перемен — и перемен к лучшему.
- Это историческая заря нового Ближнего Востока.
- Долгий кошмар подошел к концу не только для израильтян, но и для палестинцев.
- Мы увидели, как международные посредники, включая США и другие страны, добились того, что многие считали невозможным.
- США помогут Газе восстановить стабильность, безопасность и экономическое развитие.
- Соглашение по Газе было бы невозможно без бомбардировок Ирана.
- США не собираются начинать войн, но если все же придется — мы выиграем их так, как никто и никогда не побеждал.
- Моя администрация помогает ливанскому правительству разоружить «Хезболлу».
- 7 октября должно показать народам, пытающимся уничтожить Израиль, что их попытки обречены на провал.
- Теперь нам нужно сосредоточиться на решении конфликта на Украине.