Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС согласовала сделку по продаже гипермаркетов «О’Кей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по продаже холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл» (принадлежат магазины «О’кей»). Почти 99% акций перейдет ООО «Земун».

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В ведомстве считают, что сделка не будет ограничивать конкуренцию на рынках оптовой и розничной торговли. После ее подписания «Земун» получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

В августе «Известия» со ссылкой на источники писали, что торговая сеть «Лента» намерена купить сеть «О’кей». Тогда сделка в 40–55 млрд руб. находилась на стадии «необязывающего предложения».

Новости компаний Все