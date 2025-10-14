ФАС согласовала сделку по продаже гипермаркетов «О’Кей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по продаже холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл» (принадлежат магазины «О’кей»). Почти 99% акций перейдет ООО «Земун».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В ведомстве считают, что сделка не будет ограничивать конкуренцию на рынках оптовой и розничной торговли. После ее подписания «Земун» получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

В августе «Известия» со ссылкой на источники писали, что торговая сеть «Лента» намерена купить сеть «О’кей». Тогда сделка в 40–55 млрд руб. находилась на стадии «необязывающего предложения».