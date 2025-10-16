В сетях перемешались совладельцы

Один из крупнейших в России добытчиков минтая — Русская рыбопромышленная компания и специализирующаяся на крабовом промысле компания «Русский краб» сменили учредителей. Доли в бизнесе от менеджмента перешли выходцам из Rockwell Capital. Сделка может объясняться стремлением оптимизировать структуру собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

У головной структуры Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и АО «Русский краб» ООО «Эльбрус партнерс» 10 октября 2025 года сменился состав учредителей, по данным ЕГРЮЛ. Подконтрольные инвестиционному директору Rockwell Capital Максиму Буробину АО «Морские инвестиции» и «Пасифик Инвестментс» получили 37,55% и 20% соответственно. Еще 4,9% отошли АО «ДВ Менеджмент» инвестиционного менеджера Rockwell Capital Никиты Митрофанова. 37,55% остались у АО «Солор», учредители которого не раскрываются. Вышли из числа совладельцев ООО «Эльбрус партнерс» Евгений Орлов, Станислав Аксенов и Савелий Карпухин. В РРПК и «Русском крабе» “Ъ” не ответили. Связаться с Rockwell Capital и «Эльбрус партнерс» не удалось.

«Эльбрус партнерс» создано в 2022 году. Через ООО «Ост инвест холдинг» компания контролирует почти весь бизнес РРПК и 70,1% в «Русском крабе», основным собственником которых до весны 2022 года был зять Геннадия Тимченко Глеб Франк, попавший в SDN-List США. Получившие доли в бизнесе Евгений Орлов, Станислав Аксенов и Савелий Карпухин — топ-менеджеры компании.

Сейчас, согласно СПАРК, господину Франку принадлежат 29,9% долей в ООО «Роквелл Капитал», еще 70,1% — у «Ост инвест холдинг». Эта структура традиционно занимается инвестиционными сделками. Совместно с ВЭБ.РФ она владеет ООО «Тайга Богучаны», которое строит комплекс глубокой переработки древесины в Богучанском районе Красноярского края.

РРПК — один из крупнейших в России и мире добытчиков минтая. Квота компании составляет 330 тыс. тонн в год, что соответствует 15% от общероссийского вылова. Согласно СПАРК, выручка РРПК в 2024 году составила 2,3 млрд руб., сократившись на 29,7% год к году, при этом чистая прибыль выросла в 4,8 раза год к году, до 1,43 млрд руб. «Русский краб» специализируется на краболовном промысле. Флот компании включает более 40 промысловых судов, размер квоты — 25,2 тыс. тонн в год. Выручка компании за 2024 год увеличилась более чем вдвое, до 2,16 млрд руб., чистая прибыль сократилась также в два раза, до 3,97 млрд руб.

Собеседник “Ъ” на рыбопромышленном рынке поясняет, что усложнение корпоративной структуры может быть связано с тем, что в текущем году ограничительные меры со стороны ЕС были введены против сразу нескольких рыбопромышленников компаний. «Санкции могут негативно сказываться на промысловом бизнесе, для которого экспорт считается ключевым направлением» - поясняет он. Согласно данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, в январе—июне Россия поставила за рубеж 1,1 млн тонн рыбы и морепродуктов стоимостью $2,8 млрд. Год к году значения выросли на 3% и 15% соответственно.

Руководитель практики банкротства юридической компании a.t.Legal Владимир Белявцев поясняет, что смена собственника может быть оправдана, если компания уже попадала в поле зрения зарубежных регуляторов. Другим возможным сценарием смены структуры владения он считает предпродажную подготовку. Специалисты по инвестициям могут приводить в порядок корпоративную и долевую структуру, устранять тормозящие привлечение покупателей элементы. Через новых совладельцев в проект могут заходить и сторонние инвесторы. Но инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий сомневается в продаже РРПК и «Русского краба»: компании сейчас сами приобретают новые активы.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев