Минпросвещения внедрит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры

Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в школьные уроки физкультуры модули фиджитал-спорта, сообщили в пресс-службе ведомства. С такой инициативой ранее выступал Минспорта.

Сейчас модули уроков физкультуры включают 32 вида спорта. По словам господина Кравцова, фиджитал-спорт является перспективным направлением, которое тоже важно популяризовать среди подрастающего поколения. Как уточнил министр, сейчас Минпросвещения совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта готовит проект факультативного модуля этой дисциплины для школ.

Фиджитал-спорт — вид спорта, объединяющий в себе соревнования в двух форматах: цифровом и физическом, главной задачей которого является набрать наибольшее количество очков по итогам состязаний в двух форматах.

В конце сентября Telegram-каналы сообщали, что в программу уроков по физкультуре планируется включить видеоигры, в том числе FIFA, Counter-Strike и Dota 2 в качестве «фиджитал-дисциплины». Тогда Минпросвещения в ответ на запрос телеканала RT опровергло эти данные.

В 2019 году включить киберспорт в школьную программу предлагал Институт развития интернета. В письме в Минпросвещения представители института указывали, что Dota 2, FIFA и World of Tanks развивают стратегическое мышление, командную игру и скорость реакции. В Минпросвещения согласились, что геймификация играет роль в развитии образовательных технологий, но добавили, что «добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся».

