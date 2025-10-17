Чем известен экс-премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар

17 октября, спустя четыре месяца после назначения, ушел в отставку премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гомбожавын Занданшатар

Фото: пресс-служба президента РФ Гомбожавын Занданшатар

Фото: пресс-служба президента РФ

Гомбожавын Занданшатар родился 8 марта 1970 года в сомоне (наименьшая административно-территориальная единица) Баацагаан на юге Монгольской Народной Республики. Учился в Иркутске в 1987–1992 годах в Институте народного хозяйства (ныне — Байкальский государственный университет) по специальности «финансист-экономист».

В 1990-х работал в нескольких монгольских банках. В 2003-м стал замминистра сельского хозяйства, в 2004-м — депутатом Великого государственного хурала (ВГХ, парламент Монголии). В 2009–2012 годах — министр иностранных дел и торговли. Способствовал переходу отношений Монголии и Японии к стратегическому партнерству. В 2017–2019 годах — управляющий делами правительства, с 2020-го — спикер ВГХ. Под его руководством была проведена конституционная реформа, расширившая состав ВГХ.

Зимой 2022 года выступил с инициативой создать рабочую группу и комиссию для расследования дела о хищении чиновниками угля на $17,6 млрд, которое привело к масштабным акциям протеста в стране. Заявлял тогда, что «коррупция и воровство угля есть на всех уровнях».

В 2024 году проиграл парламентские выборы в мажоритарном округе и возглавил администрацию президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

13 июня 2025 года утвержден на посту премьер-министра. Кандидатура господина Занданшатара была выдвинута после отставки предыдущего главы правительства Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, которая была связана с коррупционным скандалом.

В сентябре посещал Восточный экономический форум во Владивостоке, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Монгольской шахматной федерации. Почетный профессором Байкальского государственного университета и Монгольского университета науки и технологий.

Женат, двое детей.