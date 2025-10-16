Банк вышел из гостиницы

ВТБ (MOEX: VTBR) продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте на севере Москвы структуре 360 Executive Hotel Management Алексея Васина. Эксперты оценивают сделку в 8,8–13 млрд руб. Эти инвестиции можно будет окупить примерно за 15 лет. Новый собственник гостиницы не новичок на отельном рынке: его струткура управляет объектами в Москве, Геленджике и на балтийском побережье Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Структура ВТБ ООО «ВТБ Арена» 10 октября перестала владеть 30,9 тыс. кв. м в здании отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Это следует из выписки ЕГРН, которая есть у “Ъ”. Как указано в документе, новым собственником стало АО «Петровский парк отель». По данным СПАРК, учредители этой компании не раскрываются, однако ей управляет АО «360 Менеджмент» — структура 360 Executive Hotel Management (EHM).

В ВТБ подтвердили “Ъ”, что реализовали гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, не раскрыв параметры сделки. В 360 EHM не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ”, знакомый с планами 360 EHM, говорит, что основной владелец компании Алексей Васин намерен через свои другие структуры заняться развитием отеля.

По данным СПАРК на 2019 год, Алексею Васину принадлежит 75% в 360 ЕHМ, 25% у Натальи Горгураки. 360 EHM управляет отелями Chekhoff Moscow Hotel на Малой Дмитровке в центре Москвы, SO/ St. Petersburg в Петербурге, «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике, Promenade в Светлогорске Калининградской области, а также бизнес-центром Corner Place в Нижнем Новгороде. Выручка АО «360 Менеджмент» в 2024 году выросла на 72% год к году, до 134,6 млн руб., чистая прибыль — на 59%, до 41,7 млн руб.

Сделку по покупке Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает в 12–13 млрд руб., партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько — в 8,8 млрд руб. По словам господина Ивашкевича, отель не требует больших затрат на ремонт, поэтому окупится за вполне оптимальный срок — 15 лет.

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park расположен рядом со стадионом «ВТБ Арена» и обладает хорошей транспортной доступностью, отмечает партнер консалтинговой компании CMWP Марина Усенко.

26,4 тысячи номеров составил фонд качественных отелей Москвы в сентябре, по данным NF Group

Загрузка отеля на текущий момент составляет около 70–75%, что является высоким показателем на отельном рынке российской столицы, говорит Станислав Ивашкевич. Средняя загрузка отелей в Москве по итогам января—сентября снизилась на 3 процентных пункта год к году, до 73%, следует из данных NF Group в выборке Hotel Advisors.

Решение ВТБ продать отель объясняется желанием избавиться от непрофильных активов, констатирует Станислав Ивашкевич. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее сообщал, что в этом году группа планирует реализовать в том числе и офисные комплексы, которые достались ей после присоединения ряда банков. Марина Усенко предполагает, что банк мог продать гостиницу, поскольку она не смогла принести желаемый объем выручки.

ВТБ удалось относительно быстро реализовать актив, поскольку активность инвесторов на гостиничном рынке находится на высоком уровне.

К концу года объем вложений в этот сегмент коммерческой недвижимости в целом по России может увеличиться на 43–79% год к году, до 20–25 млрд руб., подсчитал директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов. Это связано в том числе с ростом стоимости размещения в гостиницах. По данным NF Group в выборке Hotel Advisors, средняя стоимость номера в отелях Москвы за три квартала текущего года увеличилась на 12% год к году, до 10,3 тыс. руб. в сутки.

София Мешкова, Дарья Андрианова