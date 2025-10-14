Лукашенко готов заключить «большую сделку» с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к заключению «большой сделки» с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, он готов учесть требования и просьбы американской стороны, если Соединенные Штаты примут во внимание интересы Белоруссии.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально»,— сказал Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки.

С учетом «наметившегося прогресса» президент Белоруссии поручил выработать алгоритм развития белорусско-американских отношений на перспективу. Он призвал определить свои приоритеты в этом вопросе и красные линии. «Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях»,— подчеркнул белорусский президент.

Александр Лукашенко в сентябре встречался с представителем президента США Джоном Коулом в Минске. Во время переговоров стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», а также хотят возобновить работу посольство в Минске для дальнейшей нормализации отношений между странами. Александр Лукашенко тогда же заявил о готовности освободить заключенных в республике граждан в рамках сделки с США.

Лусине Баласян