Аппетит пришел во время иска

Как стало известно “Ъ”, в рамках иска Генпрокуратуры РФ об истребовании из незаконного владения Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), который был удовлетворен 10 октября, представлены данные о злоупотреблениях отстраненного ректора вуза Александра Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 млн руб. на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего, а еще 20 млн руб. выложил за проживание господина Запесоцкого под усиленной охраной. Защита ответчика выводы прокуроров не комментирует.

Отстраненный ректор СПбГУП Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Генеральная прокуратура РФ (ГП) и Федеральная налоговая служба России (ФНС) обнаружили факты незаконного личного обогащения отстраненного на время судебного разбирательства ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого за счет средств вуза. Так, сказано в документах проверяющих органов, приобщенных к иску, в 2023–2024 годах учебное учреждение оплачивало своему руководителю аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и его квартиры в центре Санкт-Петербурга — общая стоимость услуг составила свыше 21,5 млн руб.

Также, согласно финансовой документации, университет покрыл господину Запесоцкому и членам его семьи расходы на дорогостоящие туристические перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь.

Только за 2023–2025 годы их размер составил более 74 млн руб., говорится в документах надзорного ведомства.

На фоне данных трат весьма скромно выглядит даже экс-полковник МВД подпольный миллиардер Дмитрий Захарченко, отбывающий 16-летний срок за взятки. Так, его первый коррупционный эпизод касался передачи владельцем ресторанов La Maree полицейскому дисконтной карты с 50-процентной скидкой. По ней он экономил от 7 тыс. до 84 тыс. руб. за одно посещение, а общая сумма превысила 3 млн руб.

10 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, удовлетворяя иск Генпрокуратуры, принял решение о передаче в госсобственность имущества университета. Суд согласился с доводами ГП, из которых следует, что ректор, помимо прочего, используя свое положение, в период с 2022 по 2025 год незаконно распорядился деньгами университета и предоставил займы своему сыну Юрию на сумму 48 млн руб.

Возникшие из-за этого расходы СПбГУП были покрыты за счет госсубсидий, а высвободившиеся средства в размере 670 млн руб. господин Запесоцкий, утверждает Генпрокуратура, незаконно изъял из образовательного учреждения и распорядился ими в личных целях: часть инвестировал в капитализацию своего бизнеса по управлению недвижимостью в Монако (S.C.I. Villa le Nid d’aigle) и Эстонии (Capatsiten OU), другую — на приобретение элитной недвижимости во Франции (дом стоимостью 291 млн руб.).

Кроме того, «злоупотребляя полномочиями ректора», господин Запесоцкий, по данным надзора, в период с 2007 по 2011 год на себя и сына как физлиц под залог имущества университета оформил в ПАО «Балтинвестбанк» и АКБ «Ланта-банк» кредиты на 813,6 млн руб.

При этом долговые обязательства они не исполнили, полученными деньгами распорядились в личных целях.

Во время слушания отстраненный ректор заявил, что его сын-бизнесмен не только никогда не брал деньги СПбГУП, но, напротив, давал в долг вузу, когда образовательной организации нужны были инвестиции и возникали «кассовые разрывы». Сейчас, по его словам, в университете имеется кредит на 250 млн руб., взятый у банка с разрешения учредителей под личную собственность господ Запесоцких.

За последние четыре года, указал Александр Запесоцкий, СПбГУП было потрачено 614 млн руб.— на ремонт зданий, включая общежития, спортивные и культурные площадки, коммунальные сети, систему пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения, мультимедийную и телевизионную студию («более современную, чем в Останкино» — 39 млн руб.), студию звукозаписи («с большими возможностями, чем у выдающегося дирижера Гергиева» — 25 млн руб.), газовую котельную гимназии в Ольгино, трансформаторную станцию, компьютерную технику и музей Михаила Боброва (почетный доктор СПбГУП).

Информация в прессе по иску ГП, по его мнению, была «выброшена в СМИ» только для того, чтобы опорочить его репутацию, которую он намерен отстаивать в суде.

Господин Запесоцкий во время заседания и в перерывах в беседе с журналистами подчеркивал, что сам является весьма состоятельным человеком. При этом в разговоре по телефону с “Ъ” он отказался давать какие-либо комментарии, его адвокаты также не вышли на связь после просьбы “Ъ” объяснить подозрительные траты средств вуза.

